Yaz Gelirken: Yüzünüze Uygun Güneş Gözlüğünü Nasıl Bulursunuz?

Yaz denildiğinde aklımıza gelen ve stilimizi tamamlayan en iddialı aksesuarlar olan güneş gözlükleri hiç şüphesiz alışveriş listemizin ilk sıralarında. Peki, güneş gözlüğü almadan önce yüzünüze uygun bir güneş gözlüğü seçmek için nelere dikkat etmeniz gerektiğine bakmak ister misiniz?



Yuvarlak bir yüz tipi olanlar

Aynaya bakınız: Eğer yüzünüz yuvarlak ve hafif dolgunca bir yapıda ise güneş gözlüğü bir kontrast yaratmalı ve yüzünüzü daha ince göstermelidir. Kalın saplı güneş gözlükleri sizin için ideal seçimlerden biri iken köşeli çerçeveler de yüzünüzün yuvarlaklığını dengeleyecektir.



Miu Miu 944 TL

Prada 912 TL

Michael Kors 776 TL

Burberry 744 TL

Oval yüz tipi en şanslı yüz tiplerinden birisidir. Bunun nedeni oval yüz tipinin dengeli oranlara sahip olmasıdır. Bu tip bir yüze sahip olanlar köşeliden yuvarlak modellere kadar birçok gözlük modelini rahatça taşıyabilirler. Ancak çok büyük ya da küçük, alçak saplı gözlüklerden uzak durmalıyız.Aynaya baktığınızda yüzünüzün hem başlangıç hem de bitiş noktalarını keskin bir şekilde görüyorsanız sizin yüz tipiniz köşelidir. Güneş gözlüğü seçiminde ise kare ve dikdörtgen yüz şeklini yumuşatacak güneş gözlüğü modelleri sizin için ideal seçim olabilir. Bu sebeple yuvarlak çerçeveler, ince gözlük sapları, yukarıya doğru sivrilen retro modeller sizin yüzünüzde oldukça iyi duracaktır.Eğer geniş bir alnınız ve çeneye doğru daralan bir yüzünüz varsa sizin yüz tipiniz kalp şeklindedir. Bu yüz tipine sahipseniz alnınızı daha dar gösterecek ve çenenizi dengeleyecek alt bölümü daha geniş ve kaba duran gözlükler seçmeli ve yüzünüzün dengesini oluşturmalısınız. Ancak siz siz olun, kalın çerçevelerden ve desenli saplardan uzak durun. Bu modeller sizin için uygun seçimler değildir.