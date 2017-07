Yaz Hissi: Fresh Beyaz Gömlekler

Yaz mevsiminin hakkını veren ve ona en yakışan parça bence beyaz gömlektir. Üzerine başka şeyler eklenir, çıkarılır; kolları, yakaları değiştirilir ve her yaz beyaz gömlekleri vitrinlerde görürüz.



Renklerin dilinde beyaz, güven ve masumiyet anlamına gelir. Optimist bir renk olduğundan insanın içini açar ve ferahlatır. Bu yüzden yaz aylarında beyaz giymeyi çoğu kişi tercih eder. Ama bir kısım var ki onlar beyaz renk giymeye hiç cesaret edemez. Aslında bilinenin aksine beyaz renk insanı o kadar da kilolu göstermez. Hatta bilinçli bir şekilde kombinlediği zaman zayıf bile gösterebilir.



Gömlek : Beymen - 299,00 TL

Tulum : Mango - 99,99 TL

Çanta : Dolce&Gabbana - €865

Ayakkabı : Tory Burch



Yazının başında da bahsettiğim gibi her sezon bu beyaz gömleklerin ya kolları, yakaları değiştiriliyor ya da üzerlerine bir şeyler işleniyor. Aslında siz de evinizde olan beyaz gömleğinizi her sezonun modasına uydurabilirsiniz. Üzerine en sevdiğiniz ifadeleri işleyin, pinleyin, kemerler bağlayın. Kendi iç dünyanızı ve tarzınızı ortaya koyun. Eğlencenin yanı sıra ‘Bunu nerden aldın?’ sorularını göğsünüzü gere gere cevaplayabilirsiniz.

Gömlek kombinlerinin üzerinde ceket, trençkot, pardösü gibi ekstra yakalı parçalar çok şık durmuyor. 2 tane parça üst üste gelince bir de çanta takınca ön taraf çok boğulmuş oluyor. Kombinlerinizde bunlara dikkat edin.

Ve evet, gömleklerinizi kendi tarzınıza göre şekillendirin ama lütfen ve lütfen üzerine büstiyer giymeyin. Gömlek üstü büstiyer sezon trendleri arasında yer almış olabilir fakat trendden çok büstiyer giymeye izin alamamış gibi görünüm ortaya çıkıyor. Özellikle muhafazakar giyime de yakışır bir kombin olmuyor...



Son olarak sizlere birkaç alışveriş önerim ile birlikte ‘Haftaya görüşürüz!’ demek istiyorum! Sevgiyle ve beyazın ferahlığı ile kalın..



Asude DAVRAN

(Sol) HM - 79,99 TL (Sağ) HM - 103,99 TL

Mango - 59,99 TL

(Üst) Vivetta - 999,00TL (Alt Sol) Zara - 89,95 TL (Alt Orta) Zara - 79,95 TL (Alt Sağ) Ximon Lee

Bu sıcaklarda dışarıya çıkarken kombin yapmak hepimizi zorluyor. En hafif gömleğini alıp hızlı bir kombin yapmak istiyor insan. Beyaz gömlek bence kombinlenmesi en kolay parçadır.Bu konuya öncelikle renk uyumu yönünden bakacak olursak...Beyaz ve siyah uyumu yüzyıllardır alışılagelmiş bir olaydır. Ve evet, aşık olunası bir uyumu var. Şu an sezonda renkler öylesine ön planda ki onları kullanmayarak bu yaza haksızlık etmiş olacağımızı düşünüyorum. Bu yüzden beyaz gömleklerimizi bu sezon en can alıcı renklerle kombinlemeliyiz.Kombinleyebileceğimiz parçalara gelecek olursak; biraz klasik olacak ama gömleğin en kendini gösterdiği parçalar etek ve bol pantolonlardır kesinlikle. Kısa gömleklerin sadece eteklerle yakıştığı düşünce kalıbını bir kenara bırakarak artık gömlek elbiselerinizi de etekler ile giyip denemeliyiz diyorum. Hem böylelikle metropolitan bir görünüm de yakalayacaksınız.Tek bir gömlek ile farklı kombinler oluşturabilirsiniz. Şirin mi şirin bir gün geçirmek ve klasiklikten biraz uzak durabilmek için gömleklerinizi jile, elbise veya tulumlarınızın içine giyin. Elbise ve tulum seçiminde kalın askılılar ile ortaya daha zarif bir look koyarken, ince askılı elbiseler ile moda kurbanı gibi görünebilirsiniz. İnce askılı elbiselerinizi balıkçı ya da çizgili tişörtleriniz ile değerlendirebilirsiniz.Bir beyaz gömlekle birçok kombin yapılabileceğini söylemiştim. Bir gün elbisenin içinde gizlediğiniz beyaz gömleğinizi ertesi günlerde önünü açarak ceket veya hırka gibi kullanabilirsiniz. Sanırım bu en rahat ve fresh olabileceğiniz kombin. ‘Giy-çık’ olarak adlandırdığım bu bölümü diğer tüm gömleklerinizde ve tişörtlerinizde kolaylıkla uygulayabilirsiniz.