Yaz Mevsiminde Bunlara Dikkat!

Havalar ısınmaya ve güneş tüm cömertliği ile yüzünü göstermeye başladı. Yaz mevsiminin kapıya dayanması ile birlikte soğuk günlerin cildimizde bıraktığı etkilerden ve sağlıksız görüntüden kurtulmanın zamanı geldiği gibi; yaz sıcaklarında sizi kurtaracak güzellik önerilerine göz atmanın da zamanı geldi demektir. İşte güneşin tüm yararı ve zararı ile kendini gösterdiği yaz mevsiminde, cilt sağlığınızı ve güzelliğinizi destekleyecek olan birbirinden önemli ve pratik öneriler…



Ağır makyaja hayır!

Son zamanlarda doğal görünen makyajın oldukça popüler olması ile birlikte küçülen makyaj çantalarımız, yaz aylarında iyice hafifleyecek. Çünkü sıcak yaz günlerinde ağır makyaj yerine daha taze ve fresh bir görüntü verecek ürünler kullanmak gerekecek. Özellikle fondöten, pudra gibi yoğun makyaj ürünleri yerine cildiniz ile bütünleşecek ve hafif yapısı ile yok gibi gözükecek BB, CC gibi kremler tercih etmeniz faydalı olacaktır.



Tüm yüze makyaj yapmaktan kaçının

Yüzünüzün tamamına yapacağınız makyaj uygulaması yerine sadece dikkat çekmek istediğiniz bölgelere ya da kapatmak istediğiniz pürüzleri odaklanarak yapacağınız makyaj, yaz mevsiminde daha etkili olacaktır.



Parlamayı önleyin!

Cildinizdeki kusurları kapatmak ve cilt tonunuzu eşitlemek için kullandığınız BB krem ya da renkli güneş koruyucuların yüzünüzde bıraktığı parlama hissine alternatif olarak az miktarda pudra kullanabilirsiniz.



Su içmek en önemli adım

Su içmenin birçok faydası olduğu gibi, cilt güzelliğine olan etkisi de tartışılmazdır. Bu sebeple özellikle su kaybının çok yaşandığı yaz döneminde ihmal etmemeniz gereken ilk kural bol miktarda su içmek olmalıdır.

