Yaz Mevsiminin Kurtarıcı Parçası: Elbise
Baharı, kışı farklı ama yazı bambaşka oluyor modanın.
Çeşit çeşit modeller, birbirinden farklı desen ve renklerle aslında moda dünyasında zengin geçiyor yaz mevsimleri. Fakat muhafazakar moda dünyasında ve tesettürlü kadınların nazarında, elbiselerin yeri daha farklıdır. Elbiseler, tesettürlü veya muhafazakar kadında, hem hassasiyetler bakımından hem de başörtü ile sıcaklığın daha fazla hissedilmesi durumunu elbise gibi rahat ve hafif parçalarla dengelemek açısından çok sık kullanılıyor.
Günlük hayatta tercih edeceğiniz elbiseler, öncelikle tabii ki rahatlıktan yana olmalı. Bunun için çok dar ve detaylarıyla size rahatsızlık verecek elbiselerden uzak durmalısınız. Bunun yanı sıra tesettür modası için konuştuğumuzu varsayarsak, elbisenin kol ve etek boyuna da dikkat etmek gerekiyor.
Kumaş olarak hafif, keten veya penye tarzı yazın rahat edebileceğiniz kumaşları seçmenizde fayda var. Terleme sorunu yaşamak istemezsiniz elbette.
Renkli veya desenli kumaşlarda elbiseler de yaz için ideal olacaktır. Özellikle çiçekli, tropikal havalı ve çizgili desenler sezonun gözde modellerinden.
NASIL TAMAMLAMALI?
Gönlünüze, proporsiyonunuza göre bir elbise buldunuz. Sıra, onu tamamlayacak parçalarda?
En az elbise seçimi kadar önemli bir nokta da; eşarp, şal, çanta, ayakkabı ve aksesuar seçimlerinizin elbisenizin tarzına ve ruhuna uygun olmasıdır. Genel olarak spor ve yaz odaklı elbiseler seçtiğinizi düşünürsek; bunu keten, pamuk, şifon vb. kumaşlardan yapılan şallarla tamamlamanız doğru olacaktır. İpek eşarpları ise, elbiseyi biraz daha ciddileştireceğini unutmadan kullanın.
Çeşit çeşit modeller, birbirinden farklı desen ve renklerle aslında moda dünyasında zengin geçiyor yaz mevsimleri. Fakat muhafazakar moda dünyasında ve tesettürlü kadınların nazarında, elbiselerin yeri daha farklıdır. Elbiseler, tesettürlü veya muhafazakar kadında, hem hassasiyetler bakımından hem de başörtü ile sıcaklığın daha fazla hissedilmesi durumunu elbise gibi rahat ve hafif parçalarla dengelemek açısından çok sık kullanılıyor.
Diana KotbPeki, elbiseyi nasıl seçmeli nasıl kombinlemeliyiz?
Günlük hayatta tercih edeceğiniz elbiseler, öncelikle tabii ki rahatlıktan yana olmalı. Bunun için çok dar ve detaylarıyla size rahatsızlık verecek elbiselerden uzak durmalısınız. Bunun yanı sıra tesettür modası için konuştuğumuzu varsayarsak, elbisenin kol ve etek boyuna da dikkat etmek gerekiyor.
Mimya
Kumaş olarak hafif, keten veya penye tarzı yazın rahat edebileceğiniz kumaşları seçmenizde fayda var. Terleme sorunu yaşamak istemezsiniz elbette.
Renkli veya desenli kumaşlarda elbiseler de yaz için ideal olacaktır. Özellikle çiçekli, tropikal havalı ve çizgili desenler sezonun gözde modellerinden.
TOUCHE
NASIL TAMAMLAMALI?
Gönlünüze, proporsiyonunuza göre bir elbise buldunuz. Sıra, onu tamamlayacak parçalarda?
En az elbise seçimi kadar önemli bir nokta da; eşarp, şal, çanta, ayakkabı ve aksesuar seçimlerinizin elbisenizin tarzına ve ruhuna uygun olmasıdır. Genel olarak spor ve yaz odaklı elbiseler seçtiğinizi düşünürsek; bunu keten, pamuk, şifon vb. kumaşlardan yapılan şallarla tamamlamanız doğru olacaktır. İpek eşarpları ise, elbiseyi biraz daha ciddileştireceğini unutmadan kullanın.
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