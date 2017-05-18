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Yaz Öncesinde Cildinizi Bakıma Alın!

Yaz Öncesinde Cildinizi Bakıma Alın!

Yaz mevsimine merhaba demeden önce, kış aylarının cildimizde bıraktığı yorgunluk ve solgun görüntüye müdahale etmenin vakti geldi. İşte cildinizi soğuk kış günlerinin ardından yaz mevsimine hazırlayacak özel öneriler…

Hafif ürünler kullanın
Kış aylarında daha ağır ve yağlı ürünleri tercih ettiğimiz doğrudur. Ancak bahar aylarında ılık havaların da etkisi ile daha hafif ve yağsız ürünlere yönelmek gerekir. Hem makyaj görüntüsünün hem de cildinizin daha hafif ve sağlıklı görünmesi için hafif ve kolay emilen ürünler seçmeye özen gösterin.

Peeling şart
Kış ayları cildimizi yordu ve soldurdu. Şimdi cildimizi canlandırma zamanı ise bahar aylarında cildimizi arındırmak için peeling şart. Cilt tipinize uygun bir peeling ile cildinizin yenilenmesine yardımcı olabilirsiniz. İnanın, cildinizdeki pırıltı ve pürüzsüzlüğe siz de hayran kalacaksınız.

Tonik kullanın
Mevsim geçişleri yağ üretimini yüksek oranda etkileyen bir dönemdir. Bu nedenle bahar döneminde ve mevsim geçişlerinde cilt bakım ürünlerinizden daha az yağlı olanları denemelisiniz. Cildinize temizleme sonrasında mutlaka tonik uygulamayı da ihmal etmemelisiniz.

Omega-3 temelli beslenme
Omega-3 cilt için en önemli besin kaynaklarından birisi. Siz de güzel bir cilt için Omega-3 açısından zengin olan balık ve ceviz gibi ürünleri sıklıkla tüketin.

Su içmek her şeyin başı!
Bahar aylarında su ihtiyacınız daha da artar. Lütfen artan su ihtiyacınızı yabana atmayın. Bu dönemlerde cildinize yapacağınız en güzel iyiliklerden birisi de bolca su içmektir.
 


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