Yaz Sezonu Trend Alarmı: Güzellik Dünyasında Neler Trend Olacak?
2017 yılını kış mevsiminin soğuk ve karlı yüzü ile karşılamış olsak da; moda dünyası kış mevsiminin soğuğuna inat podyumlarda yaz havası estirmeye devam ediyor.
Ünlü markaların 2017 İlkbahar/Yaz sezonu koleksiyonlarının şimdiden görücüye çıkmaya başladığı son günlerde, 2017 yılının yaz sezonuna damga vuran trendler de podyumlardaki yerini almaya başladı. Peki podyumlardan sokak modasına taşınması yüksek ihtimal olan trendler nelerdir? İşte yaz sezonuna damga vuracak olan o trendler…
80'lere yeniden merhaba
Aydınlık makyaj, dolgun dudaklar, güçlü bir duruş ve işte 80’ler! 80'lerin iddialı makyaj görünümü 2017 yılının yaz sezonunda sokak modasının ritmine ayak uyduracak gibi. Siz de bu trendi yanaklarınıza, göz kapaklarınıza ya da dudaklarınıza renkli ve canlı tonlar uygulayarak hem modern hem de taze bir görüntü elde edebilirsiniz.
Sim, sim, sim
Siz simli farların ya da simli allıkların sadece özel günlerde ya da partilerde mi kullanacağınızı düşünüyorsunuz? Bu şekilde düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü simler bu yaz sezonunda dudak, göz ve tırnaklarda hâkimiyetini gösterecek!
Tropikana
Bronz teninize uygulayacağınız canlı tonda makyaj uygulaması, cildinize aydınlık katacak ve cildinizi daha parlak ve sağlıklı gösterecektir. Özellikle sizi tropikal bir adada hissettirecek olan kırmızı, sarı, turuncu, yeşil gibi canlı renkler kullanarak yapacağınız göz makyajında bol maskara ile gözlerinizi ön plana çıkarmayı ihmal etmeyin yeter.
Ünlü markaların 2017 İlkbahar/Yaz sezonu koleksiyonlarının şimdiden görücüye çıkmaya başladığı son günlerde, 2017 yılının yaz sezonuna damga vuran trendler de podyumlardaki yerini almaya başladı. Peki podyumlardan sokak modasına taşınması yüksek ihtimal olan trendler nelerdir? İşte yaz sezonuna damga vuracak olan o trendler…
Yaz Dumanı Etkisi
Makyaj dünyasında 2017 yılının yaz mevsiminde hâkim olacak etki duman etkisi olacaktır. Özellikle dumanlı göz makyajının yaz aylarında oldukça popüler olacağını şimdiden net bir şekilde söyleyebiliriz. Fakat bu dumanlı göz makyajı uygulamasında, bildiğinizin gibi siyah ya da koyu kahverengi tonlar değil, tam aksine canlı renkler kullanılacak.
80'lere yeniden merhaba
Aydınlık makyaj, dolgun dudaklar, güçlü bir duruş ve işte 80’ler! 80'lerin iddialı makyaj görünümü 2017 yılının yaz sezonunda sokak modasının ritmine ayak uyduracak gibi. Siz de bu trendi yanaklarınıza, göz kapaklarınıza ya da dudaklarınıza renkli ve canlı tonlar uygulayarak hem modern hem de taze bir görüntü elde edebilirsiniz.
Sim, sim, sim
Siz simli farların ya da simli allıkların sadece özel günlerde ya da partilerde mi kullanacağınızı düşünüyorsunuz? Bu şekilde düşünüyorsanız yanılıyorsunuz çünkü simler bu yaz sezonunda dudak, göz ve tırnaklarda hâkimiyetini gösterecek!
Tropikana
Bronz teninize uygulayacağınız canlı tonda makyaj uygulaması, cildinize aydınlık katacak ve cildinizi daha parlak ve sağlıklı gösterecektir. Özellikle sizi tropikal bir adada hissettirecek olan kırmızı, sarı, turuncu, yeşil gibi canlı renkler kullanarak yapacağınız göz makyajında bol maskara ile gözlerinizi ön plana çıkarmayı ihmal etmeyin yeter.
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