  1. Anasayfa
  2. Yaz Trendi: Renkli Camlı Güneş Gözlükleri
Yaz Trendi: Renkli Camlı Güneş Gözlükleri

Yaz Trendi: Renkli Camlı Güneş Gözlükleri

Yaz denildiğinde aklımıza gelen ve tarzımızın en güçlü tamamlayıcılarından birisi olan güneş gözlükleri alışveriş listelerinin ilk sıralarına yerleşti.

Peki, güneş gözlüğü modasına yeni sezonda damga vuran ve ünlü isimlerin de severek kullandığı renkli camlı gözlüklere alışveriş listenizde yer açmaya ne dersiniz? İşte sezonun en trend güneş gözlüklerinden birisi: renkli camlı güneş gözlükleri.
 

sarı gözlük

Geçtiğimiz sezon da oldukça trend olan renkli camlı güneş gözlükleri, bu sezon biraz daha yön değiştirerek moda dünyasına damga vurmaya devam ediyor.  Geçtiğimiz sezon pembeden maviye kadar neredeyse her rengin kullanıldığı güneş gözlüklerinde bu sene özellikle sarı, hardal ve kehribar gibi renklerin egemen olduğunu da bir gerçek. Sezonun hit renklerinden birisi olan sarı ise güneş gözlüklerinin camında hem çok iddialı hem de çok enerjik! Sarı renkli camlar hem militar yeşil, taba ve toprak tonları gibi renklerle uyum sağlaması hem de mavi, turuncu, yeşil gibi canlı tonlarla da kullanılabilmesi açısından tercih edilme oranı daha yüksek.
 
sarı güneş gözlüğü

 


Benzer Haberler

Eşarpta Son Trendler

Eşarpta Son Trendler

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...muhafazakar moda, saglik, kadin, dekorasyon, bebek, tatil, güzellik ve giyim

Yasam & Stil

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.