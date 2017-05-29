Yaz Trendi: Renkli Camlı Güneş Gözlükleri
Yaz denildiğinde aklımıza gelen ve tarzımızın en güçlü tamamlayıcılarından birisi olan güneş gözlükleri alışveriş listelerinin ilk sıralarına yerleşti.
Peki, güneş gözlüğü modasına yeni sezonda damga vuran ve ünlü isimlerin de severek kullandığı renkli camlı gözlüklere alışveriş listenizde yer açmaya ne dersiniz? İşte sezonun en trend güneş gözlüklerinden birisi: renkli camlı güneş gözlükleri.
Geçtiğimiz sezon da oldukça trend olan renkli camlı güneş gözlükleri, bu sezon biraz daha yön değiştirerek moda dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon pembeden maviye kadar neredeyse her rengin kullanıldığı güneş gözlüklerinde bu sene özellikle sarı, hardal ve kehribar gibi renklerin egemen olduğunu da bir gerçek. Sezonun hit renklerinden birisi olan sarı ise güneş gözlüklerinin camında hem çok iddialı hem de çok enerjik! Sarı renkli camlar hem militar yeşil, taba ve toprak tonları gibi renklerle uyum sağlaması hem de mavi, turuncu, yeşil gibi canlı tonlarla da kullanılabilmesi açısından tercih edilme oranı daha yüksek.
Peki, güneş gözlüğü modasına yeni sezonda damga vuran ve ünlü isimlerin de severek kullandığı renkli camlı gözlüklere alışveriş listenizde yer açmaya ne dersiniz? İşte sezonun en trend güneş gözlüklerinden birisi: renkli camlı güneş gözlükleri.
Geçtiğimiz sezon da oldukça trend olan renkli camlı güneş gözlükleri, bu sezon biraz daha yön değiştirerek moda dünyasına damga vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon pembeden maviye kadar neredeyse her rengin kullanıldığı güneş gözlüklerinde bu sene özellikle sarı, hardal ve kehribar gibi renklerin egemen olduğunu da bir gerçek. Sezonun hit renklerinden birisi olan sarı ise güneş gözlüklerinin camında hem çok iddialı hem de çok enerjik! Sarı renkli camlar hem militar yeşil, taba ve toprak tonları gibi renklerle uyum sağlaması hem de mavi, turuncu, yeşil gibi canlı tonlarla da kullanılabilmesi açısından tercih edilme oranı daha yüksek.
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