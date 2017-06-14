Yaz trendlerini “Ayakkabı Dünyası”nda Yakala
Hem kaliteli hem uygun fiyatlı ürünleriyle insanlarla buluşan Ayakkabı Dünyası; kadın, erkek ve çocuklar için yepyeni yaz koleksiyonunu sunuyor.
Klasik, günlük ve spor ayakkabı tarzlarında çok sayıda modelin bulunduğu koleksiyonda, birbirinden güzel sandalet ve terlik seçenekleri de mevcut. Çocuklar içinde de pek çok seçenek bulabileceğiniz Ayakkabı Dünyası mağazalarında; Adidas, Nike, Dockers, Hush Puppies, Clarks, Lumberjack gibi birçok ünlü dünya markası ürünlerini de bulabilirsiniz. Her zevke hitap eden ürünleri, zengin koleksiyonları ile Ayakkabı Dünyası, birçok mağazası ile hep yanınızda.
Klasik, günlük ve spor ayakkabı tarzlarında çok sayıda modelin bulunduğu koleksiyonda, birbirinden güzel sandalet ve terlik seçenekleri de mevcut. Çocuklar içinde de pek çok seçenek bulabileceğiniz Ayakkabı Dünyası mağazalarında; Adidas, Nike, Dockers, Hush Puppies, Clarks, Lumberjack gibi birçok ünlü dünya markası ürünlerini de bulabilirsiniz. Her zevke hitap eden ürünleri, zengin koleksiyonları ile Ayakkabı Dünyası, birçok mağazası ile hep yanınızda.
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