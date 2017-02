Yeme Davranışları Sağlığı Nasıl Etkiliyor?

Bu yıl "Yeme Davranışının Sağlık Etkileri" temasıyla düzenlenecek olan Zirve; ulusal ve uluslararası alanda çalışmalarını yürüten bilim ve akademi dünyasını bir araya getirecek . Zirve, çoğu sağlık sorununun temelinde yatan yeme davranışlarının sağlık üzerindeki etkilerine ve bu davranışların olumlu yönde nasıl geliştirilebileceğine odaklanıyor.



Toplumun gıda, beslenme ve sağlıklı yaşam alanında güncel, güvenilir ve bilimsel bilgiye ulaşması için çalışmalar yürüten Sabri Ülker Vakfı, 4 Mayıs tarihinde Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’ni düzenliyor. İstanbul Conrad Otel’de düzenlenecek olan Zirve’nin teması "Yeme Davranışının Sağlık Etkileri" olarak belirlendi. Zirvede yeme davranışının kazanılmasında bilişsel etmenler, çevrenin rolü, çocukların yeme davranışlarını etkileyen faktörler gibi konular çok yönlü olarak ele alınacak.



Zirve’ye beslenme alanının ünlü isimlerinden, gıda alanında pek çok ödülün sahibi, çalışmalarına ABD’de devam eden Purdue Üniversitesi’nden Prof.Richard Mattes, Uluslararası Gıda Bilgi Konseyi Eski Başkanı ve sağlık iletişim stratejilerinin belirlenmesinde kamu ve özel sektöre danışmanlık yapan dünyaca ünlü Sylvia Rowe’nin yanı sıra Danimarka Aarhus Üniversitesi’nde çalışmalarına devam eden, yirmiye yakın kitabıyla pazarlama dünyasının duayen ismi Prof.Klaus Grunert de katılıyor. Zirvenin diğer konuşmacıları arasında Harvard Business School’dan Prof.John Quelch ve ABD Atlanta eyaletinde bulunan Emory Üniversitesi’nden Prof. Ömer Küçük yer alıyor.



Zirvede ayrıca, sağlık iletişimi konusu da paralel gündem olarak merkeze alacak ve yeme davranışlarının belirlenmesinde iletişim kanallarının rolüne değinilecek. Bu alanda da Türkiye’nin deneyimli akademisyenlerinden Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Bülent Çaplı’nın yanı sıra The Independent Gazetesi eski bilim editörü Steve Connor, zirvede konuşmalarıyla yer alacak.



Gıda tercihlerine dair en kapsamlı araştırmanın sonuçları açıklanacak

Zirvede ayrıca, Avrupa Gıda Bilgi Konseyi'nin (EUFIC) koordine ettiği, "Gıda Seçimini Tetikleyen Faktörler/ Driver’s Of Food Choice " projesinin sonuçları da paylaşılacak. İngiltere, İtalya, Fransa, Polonya’da pilot olarak yürütülen projenin Türkiye ayağı ise Sabri Ülker Vakfı'nca destekleniyor. Projenin yürütüldüğü bu 5 ülkeye dair sonuçların tamamı ilk kez Türkiye’de, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’nde açıklanacak. Tüketicilerin gıda seçimlerine yönelik bugüne kadar yapılan en kapsamlı araştırmalardan biri olan projenin sonuçları ülkeler ve kültürel kodlamaların gıda seçiminde nasıl bir rol oynadığını ortaya koyarak, pazarlama dünyasının profesyonelleri için de ufuk açıcı bilgiler sunuyor olacak.



Sağlık İletişimi Paneli: İletişim kanalları ne kadar bilimsel?

Güvenilir iletişim konusunda Türkiye’nin referans noktası olan Sabri Ülker Vakfı, dünyanın bilgisini topluma sağlıklı bir şekilde iletme misyonuyla iletişim ve bilim dünyasının önemli temsilcilerini Sağlık İletişimi Paneli’nde bir araya getiriyor. Önceki yıllarda olduğu gibi delegelerin aktif olarak katılacağı panel oturumunun başkanı iletişim dünyasının duayenlerinden Prof. Dr. Bülent Çaplı.



Günümüzde tüketiciler genellikle gıdalar, beslenme ve sağlık konusundaki bilgileri televizyon, radyo, gazete, internet ve sosyal medya gibi çeşitli mecralardan ediniyorlar. Bu bilgiler karmaşık konular olduğu gibi mesajlar birbiriyle çelişebiliyor ve hatta kafa karıştırıcı olabiliyor. Hem Avrupa’da hem de Türkiye’de yürütülen araştırmalar, iletişim kanallarında yer alan beslenmeyle ilgili bilgilerin tamamının bilimsel kanıtlara ve referanslara dayanmadığını ortaya koyuyor. Bu konuda farkındalık yaratmanın amaçlandığı Sağlık İletişimi Paneli’nde tüketicilerin iletişim kanalları aracılığı ile doğru ve yeterli şekilde bilgilendirilmesini sağlama açısından neler yapılabileceği, hem dünyadan hem de Türkiye’den uygulama örnekleriyle masaya yatırılacak.



Dünyada dengesiz beslenme sonucu hastalıklarda artış yaşanırken biz ne yapmalıyız?

Sağlık ve beslenme alanında dünyanın önde gelen paydaşlarını bir araya getiren Sabri Ülker Vakfı, Beslenme ve Sağlıklı Yaşam Zirvesi’ni iki yılda bir düzenliyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), dünya genelinde obez birey sayısının son 20 yılda iki katına çıktığını bildirirken, bilimsel kanıtlar da gıda tercihlerinin çocukluğun erken yaşlarında şekillendiğini ortaya koyuyor. Ancak gıda tercihlerinin şekillenmesini etkileyen faktörlere ilişkin bildiklerimiz hala sınırlı. Tüketici talepleri ve davranışları pek çok etmene göre değişiklik gösterse de, gıda tercihlerini etkileyen en önemli faktörler arasında tüketici güveni, hazırlama kolaylığı, besin kalitesi ve fiyat ederi göze çarpıyor. Zirvede tüketici davranışlarını daha etkin bir şekilde iyileştirecek girişimler ve yöntemlerin yanı sıra tüketici davranışlarını etkileyen sosyal ve kültürel faktörlerle ilgili bilimsel veriler de paylaşılacak.