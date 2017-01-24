Yemek Yaparken Kullanacağınız 10 Pratik Bilgi
Elbette annelerimizden, büyüklerimizden öğrendiğimiz bazı mutfak tüyoları vardır. Ama bunlar her zaman yeterli gelmeyebilir... Mutfak, savaş alanınız; yemek yapmak da kâbusunuz olmasın diye hayat kurtaran 10 bilgiyi sizler için derledik...
- Yemeğin tuzunu kaçırdım diye endişe etmeyin. Tencereye birkaç parça soyulmuş çiğ patates atın ki fazla tuzunu çekip alsın.
- Buzluktan çıkan etin bir an önce çözülmesini istiyorsanız, bir kaba tuz ve soğuk su koyup, eti içine koyun.
- Jöleli bir malzemenin kabın içinden çıkarken kırılmasını istemiyorsanız, jöleli kabı, içinde su olan başka bir kaba yerleştirip benmari usulü jöleyi eritin. Jöle eridikten sonra sertleşene kadar tekrar buzdolabında bekletin.
- Pasta yaparken meyve kullanacaksanız, uzun süre dayanması için meyveleri şekere bulayın.
- Çaydanlığınızdaki suyun yavaş kaynamasından şikâyet ediyorsanız, muhtemelen çaydanlığın tabanı kireçle kaplı olduğu içindir. Kireç temizlenince hızla kaynamaya devam edebilir.
- Patates pişirirken pişirme suyuna 1 kaşık sirke ekleyin. Böylece hem daha lezzetli olur hem de rengi daha sarı kalır.
- Sosislerin çatlamadan kızarmasını istiyorsanız, önceden birkaç yerini iğnenin ucu ile deliniz.
- Patlıcanların daha az yağ çekmesini sağlamak için kızartmadan yarım saat önce tuzlu suda beklemeye bırakınız.
- Mayonez hazırlarken, tutması için hep aynı yöne doğru karıştırınız.
- Kurabiye yaparken hamur ısındıysa yumuşar. Bu yüzden 15-20 dakika buzdolabında bekletiniz.
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