Yemekler Leziz, Sofralar Şık

Hazırlamış olduğunuz birbirinden lezzetli yemekleri, şık sunumlarla bütünleştirip; sofralarınızı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Bunun için birkaç ipucu yeterli olacak...



Evimizde vereceğimiz özel davetlerde gerek hazırlık aşamasında, gerek sofra düzeni ve yemek servisi konusunda bazı endişeler yaşarız.



Davetimiz hakkında uzun süre konuşulmasını ve misafirlerimizin memnun ayrılmasını isteriz. Aslında dikkat edeceğimiz birkaç ufak nokta ile şık ve doğru bir masa düzenine sahip olmak hiç de zor değil!

İşte size davet telaşınız arasında işinizi kolaylaştıracak ve şık sofralar kurmanıza yardımcı olacak öneriler...



Yemek çatalı tabağın soluna;

Yemek bıçağı tabağın sağına;

Yemek kaşığı tabağın sağına, bıçağın dışına;

Balık çatalı tabağın soluna, çatalın dışına;

Balık bıçağı tabağın sağına, yemek bıçağı dışına;

Meze çatalı tabağın soluna, diğer çatalların dışına;

Meze kaşığı tabağın ön kısmına;

Çerez ve pasta çatalı tabağın ön kısmına, sapı sola doğru

Çerez ve pasta bıçağı tabağın ön kısmına, keskin tarafı tabağa, sapı sağa doğru, çatalın yanına koyulmalıdır.

Su bardağı tabağın sol ön kısmına;

Meşrubat bardağı su bardağının sağına;

Tuzluk ve biberlik iki servis tabağı arasına;

Yağ ve sirke sofranın ortasına yakın;

Hardal ve diğer soslar yağ ile sirkeye yakın;

Yağ tabağı servis tabağının sol ilerisine;

Salata tabağı servis tabağının sol ilerisine;

Meyve tabağı ortaya;

Ekmek tabağı ortaya;

Çiçek tanzimleri masanın ortasına;

Peçeteler ise resmi olmayan yemeklerde çatalların soluna, resmi yemeklerde ise servis tabağının içine koyulmalıdır.

Davet öncesi misafirlerinizin masanın neresinde oturacağını mutlaka belirlemeniz gerekir. Bu kararı verirken birbirini tanıyan ya da birbirlerinin sohbetini sevecek insanları yan yana getirmeye özen göstermelisiniz. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta ise, eğer misafirlerinizin sayısı da uygunsa bir bay, bir bayan şeklinde yerleşim planlamanızdır. En önemli konukların da ev sahibinin ve sahibesinin yanında yer aldıklarını unutmamak lazım tabi. Sonraki sıralamayı ise önem ve yakınlık derecesine göre yapabilirsiniz.Şık bir sofra için doğru ‘’masa örtüsü” seçimi önemli bir başlangıç olacaktır. Kalabalık bir misafir grubu için hazırlayacağınız sofrada çok renkli örtülerden ziyade pastel veya beyaz renkli keten örtüler tercih edebilirsiniz. Özenle katlanmış ve masa örtüsüne uygun peçeteler kullanmayı da unutmamalısınız. Daha akılda kalıcı bir dizayn için sofranın ortasına taze çiçeklerden hazırlanmış bir aranjman ve sofranıza uygun süslemeler kullanabilirsiniz.Sofranızda kullanacağınız servis tabakları da menünüz hakkında misafirlerinize ipucu verecektir. Sofrada tabak seçimi menünüzde yer alan yemeklere göre yapılmalıdır. Örneğin çorba ile başlangıç yapacaksanız servis tabaklarınızın üzerinde çorba kâsesi olmalıdır. Menünüzde çorba yer almıyor ise yerine ordövr tabağı koyabilirsiniz.Sofra hazırlanırken çatal, kaşık, bıçak yerleşimi en çok merak edilen konular arasında yer alır. Bu kural aslında çok basittir. Çatal, kaşık ve bıçaklar kullanış amaçlarına göre dıştan içe doğru yerleştirilirler.