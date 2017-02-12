Yemekten Sonra Şişkinlik Problemine Kolay Çözüm
Ramazan ayı tüm bereketi ile hem sofralarımıza hem de gönüllerimize misafir oluyor. Mübarek ayda tuttuğumuz oruçlar uzun süren bir açlık ve ardından yapılan iftar sonrasında midelerimizde de şişkinlik hissi yaratıyor. Çoğu kişinin ortak şikâyetlerinden birisi olan yemek sonrası şişkinlik aslında basit yöntemler ile ortadan kaldırılabilecek bir durum.
Kahve
Kahve yemek sonrasında yaşanan hazımsızlığa en iyi gelen içeceklerden birisidir. Beslenme uzmanları, özellikle Ramazan ayında şişkinlik ve hazımsızlık problemleri yaşayanlar için yemeklerini bitirdikten sonra bir bardak kahve içmeyi şiddetle tavsiye ediyor.
Papatya çayı
Papatya çayı, hazımsızlık ve şişkinlik şikâyetlerine bilinen en iyi doğal çözümlerden birisidir. Mide kaslarınızı rahatlattığı gibi uykusuzluğa da iyi gelen papatya çayı, sizi şiş bir karın probleminden kurtaracaktır.
Rezene çayı
Mide şişliğine ve hazımsızlığa iyi gelen doğal çaylardan birisi olan rezene, Ramazan ayında eksik etmemeniz gereken içecekler arasında yer almalı. Hazımsızlık ve mide şikâyetlerinin yanı sıra rezene çayı, yediklerinizi hızlı bir şekilde sindirmenize de yardımcı oluyor.
Yoğurt
Yemeklerden sonra yoğurt yemek, midenizi rahatlatacak en eski usüllerden birisidir. Yoğurdun içerdiği aktif kültür bakterileri sayesinde mide enzimlerinizi hareketlendirmesi ile yiyeceklerini daha hızlı sindirebilir ve hazımsızlık sorunundan kurtulabilirsiniz.
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