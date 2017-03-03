YENİ FENOMEN: Pofuduk Montlar

Norma Kamali ikonik “Sleeping Bag Coat” ile 1982

Çanta: HOTİÇ 399,20 TL

Mont: BERSHKA 149,95 TL

Pantolon: İPEKYOL 99 TL

Triko Elbise: BERSHKA 69,95 TL

Bot: NINE WEST 729 TL 359,00 TL

Mont: ZARA 299,95 TL

Triko: H&M 29,99 TL

Şeritli Pantolon: BERSHKA 45,95 TL

İpek Şal İPEKEVİ 120 TL

Telefon Kılıfı: TWIST 49 TL

Ayakkabı: ZARA 119,95 TL

Mont: İPEKYOL 799 TL

Kazak: ZARA 119,95 TL

İpek Şal: İPEKEVİ 170 TL

Ayakkabı: ZARA 119,95 TL

Bu kış altın çağını yaşayan ve fenomenleşen pofuduk montların çıkış noktası eski bir kamp hikayesine dayanıyor. 1970’li yılların ortalarında, termometrelerin ibresinin eksiyi gösterdiği bir kış mevsiminde, tasarımcı Norma Kamali kafasını toplamak için ormana kamp yapmaya gidiyor. Bir gece, dışarıda keskin bir soğuk varken çadırından uyku tulumuna sarılarak çıkıyor ve yaşadığı “Eureka” anından sonra “Bu şeye mutlaka bir çift kol eklemeliyim” diye düşünüyor.Norma Kamali ile adını duyuran pofuduk montlar 2016-17 Sonbahar/Kış şovlarında 90’lardaki imajından ve üzerine yapışan demode etiketinden kurtuluyor. Bu hacimli montlar sayesinde hem sıcak ve rahat kalmak hem de stil sahibi görünebilmek artık hayal değil.Sezonun it silüeti, Demna Gvasalia’nın Balenciaga’sından ilham alınarak omuzlardan düşen şişme montlar ile yakalanıyor.Ayakkabı seçimi görünümünüzün gidişatını baştan sona değiştirebilecek güçte. Koyun yünü detayları ve kırmızı bağcıklarıyla bu bot, kırmızı montun ihtiyacı olan tamamlayıcılığı sağlıyor.Güneşin enerji dolu rengi, şişme montun eğlenceli doğasına çok yakışıyor. Kenarları şeritli eşofman pantolonları sokak stili seviyesine çıkarmak için yüksek ökçeli, feminen ayakkabılardan destek alabilirsiniz.Rugan Mary Jane’ler, kapitone montun parlaklığı ile uyum içinde. Pastel pembe, bol kesimli yün kazak, kombinasyondaki doku zenginliğini bir üst boyuta taşırken ton sür ton yapmanıza olanak tanıyor.Hazırlayan: