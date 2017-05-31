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Yeni Güzellik Mucizemiz: Avokado İle Yapılan Her Şey!

Yeni Güzellik Mucizemiz: Avokado İle Yapılan Her Şey!

Son zamanların en gözde tropikal meyvelerinden birisi olan avokado, bin bir derde deva!


Sağlıklı beslenme gurmelerinin tariflerinde severek kullandığı avokado, son zamanlarda güzellik ile ilgilenenlerin de yakın takibinde! Neden mi? İşte avokadonun ciltte bıraktığı inanılmaz etkiler…

Avokado ve avokado yağı, zengin miktarda A, D, E vitaminler ile Omega 3 ve potasyum içermektedir. İçeriğinde bulunan zengin vitamin ve mineraller, cildinizin aradığı doğal desteği hiç aramdan bulmanıza yardımcı olacaktır. Özellikle kuru ve hassas bir cildiniz var ise avokado yağı cildinizi hem besleyecek hem de sağlıklı bir görünüm kazandıracaktır.

Ciltte avokado etkisi sadece nemlendirmeden ibaret değildir. Avokado yağının içerisinde bulunan zengin antioksidanlar, özellikle güneşten yıpranmış cildinize iyi gelir. Hatta evde başınıza gelen ufak kazalarda bile avokado sürmek yaralı bölgeye iyi gelecektir.

Yüz bakımında ise son dönemlerde oldukça favori olan avokadolu kozmetik ürünleri, cildinizi hızlı bir şekilde onaran ve aradığınız parlaklığı veren sihirli bir uygulama gibidir. İster avokadolu kremleri deneyin isterseniz maskeleri kullanın, cildiniz her ikisi ile de aradığı neme kavuşacak!
 


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