Yeni Nokia P1 Tasarımı Ortaya Çıktı

HMD Global desteğiyle 2017 yılında sahalara geri dönmeye hazırlanan Nokia; ilk adımını Nokia 6 ile atarken, asıl sürprizini ise Mobil Dünya Kongresi’ne saklıyordu. Nokia P1 adındaki yeni telefon, teknik özellikler açısından oldukça zengin olacakken bir yandan da tasarım olarak çok şık olacak gibi görünüyor.



Yapılan tahminlere göre 5.3 inçlik 2K çözünürlüğünde IGZO panele sahip olacak olan Nokia P1, Qualcomm Snapdragon 835 ve Adreno 540’tan güç alacak. Ayrıca Android 7.0 Nougat ile gelecek olan telefon, 3.500mAh büyüklüğünde bir bataryaya da sahip.



Bu donanım ayrıntılarının yanında tasarımını da konsept olarak ortaya çıkaran videoya göre Nokia P1, hem güçlü teknik özelliklere hem de oldukça güzel ve şık bir tasarıma da sahip olacak…

