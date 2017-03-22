Yeni Sezon Ayakkabı Dosyası
Kışlık parçaların dolabın dışına itildiği şu günlerde; ayakkabı dolabında da hareketlenmeler hissediliyor.
Peki yeni sezonda kadınlar için adeta bir tutku olan ayakkabı modasında hangi modeller trend, hangi modeller demode? İşte yeni sezonun ayakkabı trend dosyası…
Platform ayakkabılar
Her yaz sezonunda olduğu gibi bu sezonda da yükseklikten vazgeçemiyoruz. Platform ayakkabılar trend listesinin en üst sıralarında!
Alçak topuklar
Topuklu ayakkabı giymeyi sevmeyen ya da yürüyemiyorum diye isyan edenler için bu sezon sevindirici bir haberimiz var! Alçak topuk modası sezonun öne çıkan trendleri arasında kendisine yer bulmuş durumda. Siz de alçak topuklu stiletto ya da alçak topuklu şık bir ayakkabı tercih ederek hem rahatlıktan hem de tarzınızdan ödün vermeyebilirsiniz.
Hasır aşkına!
Bu sezon farklı ve cool bir ayakkabı tercih etmek isteyenler hasır model ayakkabılara şans verebilirler. Hasır modası bu sezon hiç olmadığı kadar moda, bizden söylemesi.
Peki yeni sezonda kadınlar için adeta bir tutku olan ayakkabı modasında hangi modeller trend, hangi modeller demode? İşte yeni sezonun ayakkabı trend dosyası…
Terlik modası
Evet, yanlış okumadınız ayakkabı değil terlik! Geçtiğimiz sezon trend alarmlarını vermeye başlayan terlik modası bu sezon adeta moda dünyasında ben de varım diyecek kadar iddialı. Ünlü isimlerin sokak stilinde rahatlıkla tercih ettiği terlikler, bu sezonun ‘must have’ parçalarından birisi olmaya en güçlü aday. Özellikle işlemeli ve saten terlikler şimdiden vitrinlerde yerini almış durumda.
Zara
Stuart Weitzman
Platform ayakkabılar
Her yaz sezonunda olduğu gibi bu sezonda da yükseklikten vazgeçemiyoruz. Platform ayakkabılar trend listesinin en üst sıralarında!
Rachel Zoe
Alçak topuklar
Topuklu ayakkabı giymeyi sevmeyen ya da yürüyemiyorum diye isyan edenler için bu sezon sevindirici bir haberimiz var! Alçak topuk modası sezonun öne çıkan trendleri arasında kendisine yer bulmuş durumda. Siz de alçak topuklu stiletto ya da alçak topuklu şık bir ayakkabı tercih ederek hem rahatlıktan hem de tarzınızdan ödün vermeyebilirsiniz.
Hasır aşkına!
Bu sezon farklı ve cool bir ayakkabı tercih etmek isteyenler hasır model ayakkabılara şans verebilirler. Hasır modası bu sezon hiç olmadığı kadar moda, bizden söylemesi.
Brother Vellies
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