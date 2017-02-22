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Yeni Sezonda Çok Moda: Fırfırlar ve Volanlar

Yeni Sezonda Çok Moda: Fırfırlar ve Volanlar

Fırfırlı kollar, sokak modasından ünlü markaların yeni sezon koleksiyonlarına kadar her yeri esir almış durumda!

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Sezonun en popüler ve en trend akımlarından birisi olan fırfır akımı, gömleklerden kazaklara; pantolon paçalarından yakalara kadar her yerde karşımıza çıkmakta! Peki, sezonun trendi olan fırfır ve volanlı parçaları nasıl kombinleyebiliriz? İşte ünlü isimlerin ve ünlü moda bloggerlarının tercihleri ile fırfırlı ve volanlı parçaları kombinleme püf noktaları…
 
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Bazen kazakların yaka ve göğüs kısmında karşımıza çıkan fırfır detayları bazen ise kollarda yer edinerek dikkatlerin üst tarafta toplanmasını sağlıyor. Desensiz olarak tasarlanan ve tüm ilgiyi fırfır desenine vermeyi amaçlayan bu model parçalar ile oldukça spor bir kombinde bile romantik bir prenses havası estirmeniz mümkün olabilir.
 
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Fırfırlı ya da volanlı parçaları kombinlerken moda dünyasının temel kanunlarından birisi olan denge kuralına başvurmanızda fayda var. Dikkatleri üzerine çeken ve iddialı bir parça olan fırfırlı ve volanlı parçaları olabildiğinde sade ve basic parçalarla birlikte kullanmak, cool ve tarz bir görüntü ortaya çıkması için yeterli olur. Örneğin fırfırlı ya da volanlı bir üst parçayı; kot pantolon ile kombinleyerek spor ve rahat, cigarette kesim bir pantolon ile kullanarak şık ve casual bir hava estirebilirsiniz.
 
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Fırfır ya da volan detayını eğer yaka detayında kullanmayı tercih ettiğinizde takı ve aksesuar seçiminizin olabildiğince az hatta hiç olmamasına da özen göstermelisiniz.
 
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