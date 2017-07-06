Yeni Trend Egzersiz: İp Atlamak

Eğer çocukluğunuzu sokaklarda geçirdiyseniz ip atlamak en sevdiği aktivitelerden birisidir kuşkusuz. Şimdilerde ise zayıflamak ve fit bir vücuda sahip olmak isteyenlerin merak saldığı bir egzersiz türü olan ip atlamak, her yerde ve kısa bir sürede bile olsa yapabileceğiniz bir şey. Sadece uygun bir ip bulmanız yeterli.



İp atlamak; hem yağların biriktiği bir göbekten hem basenlerden hem sarkan kollardan kurtulmanın en basit yöntemlerinden birisi aslında. Günde yaklaşık yarım saat kadar ip atladığınızda siz de vücudunuzdaki incelmeyi ve sıkılaşmayı inanın 15-20 gün içinde fark edebilirsiniz.



Peki, ip atlamak vücudunuzda nasıl bir etki yapar?



*Pek çok kasın aynı anda çalışmasını sağlar. Bu başka egzersizler için zor bir durumdur.



*Vücut direncini artıran bir egzersizdir.



*Kalori harcamanıza ve dengeli bir beslenme programı ile birlikte kısa sürede kilo vermenize yardımcı olur.



*Uygulanması en kolay egzersizlerden birisi olduğundan hem pratik hem de maliyetsizdir.



*Kısa sürede sonuçlarını görebileceğiniz bir egzersizdir.



*Kan dolaşımını artıran ip atlamak, aynı zamanda kalp ve damar sağlığını da destekler.



*Her egzersizde olduğu gibi ip atlamak da stresi uzaklaştırır.

