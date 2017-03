Yeni Yolculuğunuza Nerede “Evet Demek İstersiniz?

Grand Tarabya Hotel, Sarıyer

Lüksün kaliteli hizmetle buluştuğu Grand Tarabya Hotel, ihtişamlı düğün ve davetlerin en popüler adresi. Zarif ayrıntılar ve eşsiz bir stille Grand Tarabya; geleneksel Türk misafirperverliği yanında sevdikleriniz ile birlikte kutlayacağınız muhteşem bir düğün sunuyor. Bütün ayrıntıları ile göz alıcı bir seremoniye dönüşecek olan geceniz bir de Grand Tarabya Hotel'in nefes kesen Boğaz manzarası ile birleşiyor. Her biri profesyonel kişiye özel evlilik asistanları, hafızalara kazınacak düğünün planlanmasında baştan sona kadar tüm detayların en mükemmel şekilde olabilmesi için yanınızda olacak. Bundan sonra geriye, en güzel gününüzün keyfini çıkarmak kalıyor...



Avantgarde Levent Hotel; İstanbul'un tam merkezinde iş dünyasına ve özel etkinliklere yönelik hizmet veren bir butik otel. Hepsi birbirinden şık tasarlanmış toplamda 84 odası bulunan otelin asma katında, hepsi ön cepheye bakan ve aydınlık, en son teknolojik ürünler ile donatılmış balo salonu, toplantı odaları ve terası bulunuyor. 200 kişilik balo salonunda yapacağınız düğününüzde, birbirine bağlantılı salonlar şeklinde tasarlanan ve istenildiği taktirde salonlar arasında kolon oluşmadan bağlantı sağlanabilmesi de mümkün olabiliyor.Yüz yılı aşan tecrübesiyle misafirlerinin “anlarını anılara dönüştüren” dünyaca ünlü otel zinciri Fairmont, Türkiye’deki ilk otelinde de rüyaları gerçeğe dönüştürüyor.En özel gününüz için düğününüzü ister çok büyük bir kutlama, ister yakın arkadaşlarınız ve aileniz için daha ufak bir kutlama olarak planlayın; aradığınız her mekan ve atmosfer Fairmont Quasar İstanbul'da mevcut. Avusturyalı tasarım dahisi olarak bilinen Marcel Wanders tarafından dizayn edilen havuz başında ya da 600 kişilik Luna Balo Salonu'nun el yapımı olan kristal ışık heykellerinin altında gerçekleşecek olan düğününüzde, her ayrıntı profesyonel isimler tarafından yönetilirken siz ve konuklarınız sadece anın keyfini çıkarıyorsunuz. Ayrıca davetin çiçekten pastaya, masa örtüsünden tabak takımlarına kadartüm aksesuarlarını karşılaştırmalı olarak seçebilmeniz için hazırlanan ve düğün öncesi hazırlıklarda özel odanız gibi kullanabileceğinizda, Fairmont Quasar İstanbul’un ayrıcalıklardan biri olarak öne çıkıyor.Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne yakınlığı ile, modern şehrin merkezinde yer alan otel, delüks oda ve süitler ile en üst düzeyde bir servis sunmaktadır. 5 yıldızlı Grand Hyatt Istanbul oteli İstanbul Boğazı manzarası, Ayasofya, Sultanahmet Camii, Topkapı Sarayı’nın bulunduğu Tarihi Yarımada’ya da birkaç dakika uzaklıktadır. Taksim’de bulunan otel, ayrıca İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’na yürüyüş mesafesinde olup, Kongre Vadisi’nde bulunmakta ve İstanbul’un en önemli iş otellerinden biri olarak görülmektedir. Hayalinizdeki düğün için Grand Hyatt Istanbul'un yemyeşil bahçesinde yer alan havuz başı veya sütunsuz olma özelliği ile öne çıkan balo salonu sizleri bekliyor.Tercihinize göre set menü veya kokteyl prolonje menüleri arasından seçim yapabilirsiniz. Misafirleriniz için ücretsiz vestiyerimiz de hizmetinizdedir.“Siz yalnızca hayal edin!” sloganı ile yola çıkan Hyatt Regency İstanbul Ataköy’ün tecrübeli düğün organizasyon ekibi, eksiksiz bir düğün için tüm detaylarla ilgileniyor, size sadece muhteşem lezzetlerin ve güzel anların keyfini çıkarmak kalıyor. Hyatt Regency İstanbul Ataköy’de sade, küçük seromonilerden büyük kutlamalara kadar tüm düğün konseptleri için yaz ya da kış fark etmeksizin iki ayrı mekan seçeneği bulunuyor. 650 kişilik kolonsuz Balo Salonu ve özel açık hava mekanı The Residence, en özel gecelerini Marmara Denizi manzarasına karşı geniş bir terasta gerçekleştimek isteyen çiftler için biçilmiş kaftan. Ayrıca usta ellerden çıkan dört aşamalı menü, gelin ve damat için manzaralı odada konaklama, düğünden bir hafta önce koordinasyon toplantısı ve özel tasarlanmış düğün pastası gibi birçok detay Hyatt Regency İstanbul Ataköy tarafından hallediliyor…Türkiye'de ilk defa bir otelin balo salonunda sabit olarak kurulan 360 Derece Video Mapping Görüntü Sistemi ile balo salonunun duvarları, hayallerinizle canlanıyor. Birecik Balo Salonu toplamda 500m² büyüklüğünde ve görüntü sistemi ile çiftlere sıra dışı bir düğün sunuyor. Bunun dışında 400 m²’lik Cosy Restaurant da güzel ışığı ve açık alana çıkışı ile dikkatleri çekiyor. Cosy Plus Garden’de ise yemekli düğünlerde 300 kişi, koktely düğünlerde ise 500 kişiyi ağırlayabilirsiniz.Sheraton Bursa Hotel, Mihraplı Park’a ve yeni Bursa Büyük Şehir Belediyesi Stadyumu'na yürüme mesafesindeki konumu ile en özel günlerinize ortak oluyor. Düğün gününüze karar vermenizle başlayan süreçte nasıl bir düğün planlayacağınıza karar verini geri kalan bütün ayrıntıları Sheraton Bursa Hotel rehberliğinde halledin. Profesyonel bir ekip ve aşçı ile düğününüzün menüden organizasyonuna kadar hepsine kolaylıkla karar verebilirsiniz.Türkiye’nin tek Relais&Chateaux unvanli hoteli Museum Hotel, muhteşem Kapodokya manzarası ile unutulmayacak bir düğün sunuyor. Doğa ve tarihin bütünleştiği Museum Hotel, terasında ve havuz başında organize ettiği düğününüzün tüm organizasyonu üstlenebiliyor. Kapadokya bölgesinin en iyi etkinlik mekanlarından biri olan Maara Konak’ta farklı davet konseptlerinin yanı sıra ihtiyacınız olabilecek bütün hizmetler ile masal gibi bir düğün sizi bekliyor.İstanbul Kandilli'deki tarihi, 100 dönüm içerisinde barındırdığı farklı mekanlarla özel gün ve geceleriniz için her türlü hizmeti sizinle buluşturuyor. 1994'ten beri var olan Cemile Sultan Korusu; Boğaz manzarası ve yeşillikler içinde tercih edebileceğiniz Havuz başı, Koru Restoran, Kır Tepe ve Şehzade gibi birçok farklı mekanında ihtişamlı düğünlerinize ev sahipliği yapıp; gecenizi unutulmaz kılıyor...Boğazın kıyısında, Kanlıca’da bulunan Ahmet Rasim Paşa Yalısı’nda butik otel ve restoran olarak hizmet veren A’jia’da, evlenecek olan çiftlere açık ve kapalı alan olmak üzere iki farklı mekan alternatifi sunuluyor. Yeni bir hayata başlayacağınız bu özel günde A’jia’da, muhteşem bir manzara eşliğinde 300 kişiye kadar olan düğünlerinize ev sahipliği yapan bahçesi ve kapalı alan seçeneği ile samimi ve kaliteli bir ortam bulacaksınız. 6 farklı menü seçeneği, ücretsiz shuttle hizmeti sunan A’jia, bir de burada evlenen çiftlere 1 gecelik balayı odası hediye ediyor…Üsküdar’da bulunan ve Boğaz’ın tüm güzelliklerini en iyi yansıtan tepelerden biri olan Nakkaştepe, en özel gün ve geceleriniz için ihtişamlı bir mekâna da ev sahipliği yapıyor. Nakkaş Suare, daha geçtiğimiz yıl yenilenen konsepti, dekorasyonu ile 6 farklı salonda ‘’Evet!’’ deme ayrıcalığı sunuyor. Toplamda 630 konuğu ağırlayabilen Nakkaş Suare, hem mimarisi hem lezzetli menüsü hem de sunduğu hizmetlerle anılarınızı unutulmaz yapıyor. Sektörün en önemli markaları ile de çalışan Nakkaş Suare, sağladığı her türlü imkan ve hizmetle işlerinizi kolaylaştırıyor.