Yenilenme Zamanı: Yeşil İçecek Tarifi

Ama sadece su ile de olmuyor sağlıklı yaşam. Bunu desteklemek için birçok yeşil içecek tarifleri çıktı. Damak tadınız ve zevkinize göre şekillendirebileceğiniz yeşil içeceklerden, en kısa zamanda size en uygun olanını bulmalısınız…



Genelde bir meyve, yoğurt ya da kuru yemişlerle yapılan ara öğünlerinize de alternatif olabilecek yeşil içeceği gün içinde abartmamak kaydıyla içebilirsiniz.



Yeşil içecek için uygun miktarlarda salatalık, elma, maydanoz ya da ıspanak, keten tohumu kullanabilirsiniz. Hurma veya mevsimine göre çilek, karpuz gibi meyveler de tatlandırma görevi için birebir. Bundan sonra dilediğiniz kadar su ekleyip blendra atmanız yeterli olacaktır. Suyun yanında badem sütü veya Hindistan cevizi sütü gibi damak tadınıza uygunluğuna göre eklemeler de yapabilirsiniz.



Ispanak, kivi veya maydanoz kullanırken sebzenin nötr bir tadının olması çok önemli. Baskın aromatik tatları daha az kullanmanızda fayda var. 1 küçük tatlı kaşığı kadar keten tohumu kullanmak da oldukça yararlı olacaktır. Hem karışımın içinde yok olup gidiyor hem de sizi tok tutmaya yardımcı oluyor.



Haydi, şimdi sıra sizde! Yenilenme, arınma zamanı…







