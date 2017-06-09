Yetişkinler de Yaşar: Dikkat Eksikliği ile Başa Çıkma Yolları

Son zamanlarda dikkatinizi toplama konusunda zorlanıyor musunuz? Bir konuya odaklanırken, ya da bir iş yaparken dikkatinizi tam olarak yaptığınız işe veremiyor musunuz? Dikkat eksikliği çoğu zaman çocuklarda görülen bir rahatsızlık olarak bilinse de aslında yetişkinlerin de modern zamanda yaşadığı en büyük problemlerden birisi. Öyleyse gelin dikkat eksikliğini nasıl yenmeniz gerektiğine birlikte bakalım…



Eğer trafikte sık sık ufak kazalar yapıyorsanız, iş ile ilgili konularda sürekli olarak unutkanlıktan şikayet ediyorsanız, bir konuyu dinlerken bir süre sonra konudan çabucak kopuyorsanız, okuduğunuz bir konu hakkında konuşmanız gerektiği zaman hafızanızda bir şey kalmadığını fark ediyorsanız dikkat eksikliği yaşıyorsunuz demektir. Peki dikkat eksikliğinin üstesinden nasıl geleceksiniz?



Sık sık ara verin

Herhangi bir işi yaparken dikkatinizin kopmasına müsaade etmeyin ve sık sık aralar verin. Verdiğiniz sık aralar sizin dikkatinizi tekrar toplamanıza yardımcı olacaktır.



Sanat ile ilgilenin

Özellikle resim ve müzik gibi dikkati yoğunlaştırıcı sanat dalları ile ilgilenmenin dikkat eksikliği üzerine olumlu etkileri var.



Dikkat gerektiren sporlar

Bazı spor dalları ekstra dikkat gerektirir. Yoğunlaşma ve dikkat gerektiren spor dalları ile ilgilenmeniz, hayatın diğer alanlarında da dikkatinizi daha kolay toplamanızı sağlayacaktır.



Neurofeedback yöntemi

Neurofeedback yöntemini belki ilk kez duyuyor olabilirsiniz. Bu yöntem beyni eğiterek dikkati toplamaya yarayan bir yöntemdir. Bu yöntem; günde 45 dakikalık 2 seans olmak üzere 10 gün ya da tek seans 20 gün şeklinde uygulanarak dikkati toplama konusunda oldukça faydalıdır.

