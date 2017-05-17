Yıldızlar Geçidi
Klasikler arasında olan dumanlı göz makyajı, gece mavisi tonlarıyla karışarak gözlerde gökyüzü etkisi yaratıyor.
Burberry Full Kisses Ruj, 95 TL
Dior Pro Liner Waterproof Göz kalemi, 129 TL
Guerlain La Petite Robe maskara, 149 TL
Lancome Bi Facial göz makyajı temizleyici, 170 TL
Yves Saint Laurent oje, 105 TL
Clarins maskara, 79 TL
Dior Pro Liner Waterproof Göz kalemi, 129 TL
Guerlain La Petite Robe maskara, 149 TL
Estee Lauder Pure Colour Envy Sculpting allık, 195 TL
Hydrabio Creme kuru, nemsiz ve hassas ciltler için nemlendirici, 89,50 TL
KRYOLAN Satin Powder göz, yüz ve vücut için pudra, 59 TL
Lancome Bi Facial göz makyajı temizleyici, 170 TL
Physicians Formula Super BB krem SPF30, 115 TL
Shiseido dudak koruyucu, 115 TL
THALGO Reviving Marine Mist Deniz suyu konsantresi, 145 TL
Yves Saint Laurent oje, 105 TL
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