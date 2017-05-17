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Yıldızlar Geçidi

Yıldızlar Geçidi

Klasikler arasında olan dumanlı göz makyajı, gece mavisi tonlarıyla karışarak gözlerde gökyüzü etkisi yaratıyor.

 

BURBERRY
Burberry Full Kisses Ruj, 95 TL
 
Clarins
Clarins maskara, 79 TL
 
Dior

Dior Pro Liner Waterproof Göz kalemi, 129 TL
 
Guerlain La Petite

Guerlain La Petite Robe maskara, 149 TL
 
Estee Lauder
Estee Lauder Pure Colour Envy Sculpting allık, 195 TL
 
Hydrabio Creme
Hydrabio Creme kuru, nemsiz ve hassas ciltler için nemlendirici, 89,50 TL

 
KRYOLAN
KRYOLAN Satin Powder göz, yüz ve vücut için pudra, 59 TL
 
lancome

Lancome Bi Facial göz makyajı temizleyici, 170 TL
Physicians
Physicians Formula Super BB krem SPF30, 115 TL
 
Shiseido
Shiseido dudak koruyucu, 115 TL
 
THALGO
THALGO Reviving Marine Mist Deniz suyu konsantresi, 145 TL
Yves Saint Laurent

Yves Saint Laurent oje, 105 TL


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