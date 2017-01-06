Yılın Kadınları !f İstanbul’da!

İş Bankası Maximum Kart ana partnerliğinde gerçekleşecek !f İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde Natalie Portman ve Lily-Rose Depp’i bir araya getiren “Planetarium”, İstanbul galasını !f İstanbul’da yaparken; romantik komedi “Their Finest”, yılın en iyileri arasında gösterilen ve muhteşem oyunculuklarıyla da çok konuşulan “Certain Women”, Türkiye’de ilk kez !f İstanbul’da izleyiciyle buluşacak.

16-26 Şubat 2017 tarihlerinde İstanbul’da, 2-5 Mart 2017 tarihlerinde ise Ankara ve İzmir’de düzenlenecek, yılın merakla beklenen filmlerinin yanı sıra sektörün birbirinden önemli kadınlarını da ağırlayacak.16.Bağımsız Filmler Festivali’nde gösterilecek filmler arasında, dünya sinemasının en önemli kadın yönetmenlerinin yönettiği ve özellikle kadın oyuncuların performanslarıyla çok konuşulan filmler dikkat çekiyor.Natalie Portman ve Lily-Rose Depp’i buluşturan etkileyici fantastik filmi “Planetarium”, Danimarkalı kadın yönetmen Lone Scherfig’in Gemma Arterton ile Sam Claflin’i başrole taşıyan romantik komedisi “Their Finest” ve bağımsız sinemanın kraliçesi Kelly Reichardt’ın; Michelle Williams, Kristen Stewart, Laura Dern ve özellikle Lily Gladstone’un muhteşem oyunculuklarıyla da çok konuşulan son filmi “Certain Women” Türkiye’de ilk kez’da gösterilecek.16.’un programı 26 Ocak’ta açıklanacak ve biletler hemen ardından İstanbul için 3-5 Şubat’ta, Ankara ve İzmir için de 17-19 Şubat ön satışa çıkacak.Biletix’ten ve sinema gişelerinden satın alınabilecek.