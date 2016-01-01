Yılın Rengi Dekorasyonda...

Belirlenen yeşil rengin tonu tazelik, ferahlık ve baharı çağrıştırdığı için, bu rengin yaşamımızın her alanında kullanılmasının bizlere iyi geleceğini düşünmekteyim. Yeşil renginin bu tatlı tonunun kullanışlı oluşu, yaşam alanlarımızda bize kolaylık sağlayacaktır. Nefes alan mekânlar oluşturmamıza yardımcı olacaktır.



Soğuk renkler grubuna ait olan yeşil renk, iç mekânlarda doğru bir şekilde kullanıldığında yatıştırıcı, iyileştirici bir etkiye sahiptir. Tazeliği, ferahlığı, umudu simgeleyen, insan gözü için rahatlatıcı bir renktir. Salonunuzda tercih edeceğiniz yeşil, huzurlu ve sakin bir yaşam alanı oluşturmanızı sağlayacaktır.ile kombin edilecek renkler, yeşil rengin içinde barındırdığı sarı, mavi renk ve tonları olabilir. Ama sadece bu renklerle kombin edilir demek değildir. Beyaz, kahverengi, bej ve tonları ile de yeşil rengi kombine etmek mümkündür.; dişbudak, meşe, çam gibi ahşap mobilyalarla bir arada kullanmak uygun olacaktır.Yaşam alanınızdahâkim olması için tüm kullanılan parçaların yeşil olması gerekmez.hâkim olduğu vurgusu en iyi duvarlarda ve aksesuarlarda kullanılarak verilebilir. Çok ışık almayan salonlarda, aksesuarlarda ve halı seçiminde yeşil renk tercih edilmelidir. Büyük ve ışık alan salonlarda ise birçok noktada (duvar, halı, perde veya koltuklarda) tercih edilebilir.oturma elemanları kullanılacak ise eğer mobilya, duvar rengi ve halı seçimi kesinlikle açık renklerde olmalıdır.kontrast rengi olan kırmızı ve tonları, dekoratif amaçlı kullanılacak kırlent veya pufta tercih edilir ise yaşam alanınıza canlılık katacaktır. Sakinleştirici bir etkiye sahip olan yeşil rengin sadece salonlarda değil yatak odalarında da kullanılmasını öneririm. Özellikle yatak başı duvarında jungle (orman) temalı bir duvar kâğıdı kullanmak hem odak noktası oluşturmanıza, hem de istenilen etkinin daha eğlenceli bir hal almasına yardımcı olacaktır.