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Yılın Rengi: Greenery

Yılın Rengi: Greenery

Her Aralık ayında olduğu gibi bu ay da bir sonraki yılın rengini açıklayan Pantone, meraklıları tarafından ilgiyle beklenen haberi sonunda verdi.

Dünyanın genel haline ve kültürel etkinliklere göre belirlenen bu renk, 2017 yılı için Greenery (Pantone 15-0343) oldu. Greenery, yaprak yeşili olarak tanımlayabileceğimiz yeşilin tonlarından biri.


Enstitü tarafından yapılan açıklamada renk, “İçerisinde sarı tonları da barındıran bu renk; doğadaki yeşilin yeniden canlandığı, yenilendiği ve dinçleştiği baharın ilk günlerini çağrıştırıyor.” sözleriyle açıklandı.
 

yılın pantone rengi greenary


Pantone, yıla damga vuracak bu rengi belirlemek için sene boyunca tasarım trendlerinden, sosyo-ekonomik politikalara kadar birçok farklı veriyi mercek altına alıyor. Enstitü Başkan Yardımcısı Laura Pressman, bu yılın seçiminin tüm dünyayı etkisi altında alan siyasal belirsizliğin etkisinde yapıldığını belirtiyor. Ayrıca bu capcanlı rengin, kendimizi yeniden keşfedip daha umutlu ve iyimser bir şekilde dünyaya bakmamıza yardımcı olacağı düşünülüyor.

Yeni başlangıçların rengi olarak da bilinen yeşil ve tonları, elbette 2017 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarına da imzasını atıyor. Geçtiğimiz Eylül ve Ekim aylarında gerçekleşen 2017 İlkbahar/Yaz defilelerinde karşımıza çıkan bu renk; Balenciaga, Prada, Michael Kors, Emilio Pucci ve Gucci gibi birçok dünyaca ünlü markanın da radarında…
 

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