Yılın Rengi Yeşilin En Büyük Rakibi: Sarı

2017 için yılın rengi olarak seçilen yeşil, her ne kadar moda haftalarında ve ünlü markaların yeni koleksiyonlarında varlığını hissettirse de; moda dünyası ilkbahar/yaz koleksiyonlarında bize bir rengin daha hâkimiyet haberini veriyor: Sarı



İpekyol

Beymen

Machka

Marella



Beymen

Divarese

Mango



hem verdiği enerji hem de her renk ile kolaylıkla kombinlenmesi açısından, güneşin etkisini hissettirdiği 2017 İlkbahar-Yaz sezonunun en trend renklerden birisi olacak gibi. Üstelik sarının özellikle hardal ve safran tonlarının hâkim olacağı yeni sezonda, bu renkler hâkimiyetini sadece kıyafetlerde hissettirmeyecek. Kıyafetten çantaya, ayakkabıdan takıya kadar hemen hemen her parçada sarı ve tonlarını görebileceğiz.2016 yılında olduğu gibi 2017 yılında da desen modasının etkisini son hızla sürdürdüğünü düşünürsek, desenlerin en iyi tamamlayıcılarından birisi de sarının pastel ve uçuk tonları olacaktır. Yeni sezonda desenli ya da iki üç parça renkten oluşan bir kombin yaptığınızda; kombininizi dengeleyecek pastel tonlardan birisi sarı rengin daha açık tonları olacaktır., hangi renkler ile birlikte kullanmak gerektiğine bakarsak; eğer sade ve ciddi bir görüntü elde etmek istiyorsanız siyah ve beyaz renklerini sarı ile birlikte kullanabilirsiniz. Bu görüntü ile ister ofis şıklığınızı konuşturabilir, ister bir iş yemeğine ya da toplantısına katılabilirsiniz.İlkbahar-yaz ruhunu yansıtmak için ise;ve tonlarını turuncu, pembe, kırmızı, yeşil gibi canlı renklerle bir arada kullanmayı denemelisiniz. Böylece daha enerjik ve hareketli kombinlere imza atmış olursunuz.