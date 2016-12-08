Yıllara Meydan Okuyun: Yüz Germe Estetiği

Yıllar ile birlikte yüzünüzde artan çizgiler, kaz ayakları, sarkmaya başlayan cildiniz derken yaşlılık belirtileri yüzünüze vurmaya başlıyor. Peki, yaşamın hızla ilerlediği, günlerin, ayların, yılların birbirini hızla kovaladığı bir dönemde cildinizin genç ve dinç kalmasını istemez misiniz? İşte yüzünüzden yılların izini silen bir uygulama olan yüz germe estetiği hakkında her şey…



KİŞİNİN İHTİYAÇ DUYDUĞU DÖNEME BAKILMALI



Yüzdeki yaşlanma belirtilerinin temel sebebi aslında çok basit: yerçekimi ve yağ dokularının azalması ve bun bağlı olarak cildinizin sarkması. Yüzünüzde yılların etkilerini silmek istiyorsanız işe bu noktadan başlamanız gerekecektir. İlk yapılması gereken şey; yüzün orta bölgesinin gerilmesi ve ardından gözün dış sınırından, dudakların yatay sınırına burun kenarlarındaki olukları da içine alan bir bölümde işlem yapılmasıdır. Bu işlemden sonra odaklanması gereken bölge ise özellikle gözaltında deri sarkmaları olmalıdır. Burada gerçekleştirilen işlem ile yüzünüz toparlanır ve daha gergin gözükür. Ancak yaşlanma izleri daha ileri boyutta ise orta yüzde yapılan germe işlemi yetersiz olur. Bu gibi durumlarda da kulak bölgesinden girip yanak dokularını germe yoluna gidilir. Bu sırada boyun bölgesine de işlem uygulanarak yüzün doğal görüntüsünü de bozmadan estetik işlem tamamlanır.



Yüz germe estetiği yaptırmak isteyenlerin en çok sorduğu sorulardan biri ise “en uygun yaş”ın hangi yaş olduğu sorusudur. Aslında her estetik uygulamada olduğu gibi yüz germe estetiğinde de en uygun yaş diye bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yaştan önce kişinin ihtiyaç duyduğu ve görüntüsünde deformasyonlar fark ettiği döneme bakılması gerekmektedir.

