Yıllara Meydan Okuyun!

Peki, cildimizi bu acımasız saldırılardan korumak ve yaşlanma sürecini geciktirmek için neler yapabiliriz? İşte günümüzde artan teknolojik gelişmeler sayesinde artık gittikçe kolaylaşan estetik müdahaleler ile cildinizi koruma stratejileri… Konusunda uzman Dr. Mustafa Karataş, sizin için öneriyor...



Dr. Mustafa Karataş, kadınların 30’lu yaşlarından itibaren genellikle yetişkin aknesi, güneş lekeleri, donuk, cansız bir cilt ve genişlemiş gözeneklerden şikâyetçi olduklarını belirtiyor. Cilt uzmanına göre bu yaşlarda yapılabilecek en faydalı estetik müdahalelerin başında peeling tedavileri geliyor. Peeling tedavilerini ayda bir kez hafif ve kimyasal peeling çeşidi ile yaptırmak oldukça önemli ve faydalı olacaktır. Kimyasal peeling, özellikle genişlemiş gözeneklerin ve kahverengi lekelerin görünümünü hafifletecek ve cilde parlak bir görüntü sağlayacak.



Dr. Mustafa Karataş’a göre 30’lu yaşlardan itibaren yapılabilecek estetik müdahalelerin bir diğeri ise çok mimikli ifadeye sahip olanlar için botoks enjeksiyonlarıdır. Botoks için söz konusu olan bölgeler ise, alın ile kaşların arasında oluşan mimik çizgileri ve göz kenarlarındaki kaz ayaklarıdır. Fakat bu işlemler oldukça doğal bir uygulama ile yapılmalıdır.



Cilt uzmanı Dr. Mustafa Karataş’a göre 30’lu yaşlardan itibaren cildinizin yıllara meydan okuması için yapılması gereken estetik müdahaleler listesinin bir diğer maddesi de lazer tedavilerdir. Özellikle gençlik yıllarını ve yirmili yaşlarını güneş altında saatlerce bronzlaşarak geçirenlerde ortaya çıkan cilt ve güneş lekeleri için altı seanslık bir Clearlift Lazer tedavisi, işinin uzmanı tarafından önerilen faydalı uygulamaların başında geliyor.

