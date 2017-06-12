Yoksa Siz Hala Tatil Planı Yapmadınız Mı?



Budva

Son zamanların gözde destinasyonlarından birisi olan Karadağ’ın liman kenti Budva, hem tarihi dokusuyla hem de masmavi denizi ile size güzel bir tatil rotası olacaktır. Budva’ya gittiğinizde elinizden fotoğraf makineniz düşmeyecek, bizden söylemesi.



Eğer kolay ulaşım ve vizesiz bir rota arıyorsanız sizin için diğer bir önerimiz Batum olacaktır. Tatilcilerin sevdiği rotalarından birisi olan Batum’da hem tarihi yapıları ziyaret edebilir hem de denize girebilirsiniz.Vizesiz tatil rotaları araştıranların dikkatini çeken bir başka durak da Kiev’dir. Dünyanın en yeşil başkentlerden birisi olan Kiev, sizin için en güzel vizesiz rotalardan birisi olma yolunda iddialı.Eğer oryantalizm esintileri hissetmek ve farklı bir deneyim yaşamak istiyorsanız vizesiz gidilebilecek rotalar arasında sıyrılan bir rota var: Fas. Marakeş ve Kazablanka’da renklerin içinde hiç yaşamadığınız kadar egzotik bir yolculuk gerçekleştirebilirsiniz.