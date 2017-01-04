Yolun Yarısı 40 Eder!

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Dahiliye Uzmanı Dr. Semiha Ayaydın Kaplan, özellikle son zamanlarda sağlıklı beslenme, spor ve tıp alanındaki gelişmelerin insan ömrünün uzamasında etkili olduğuna değiniyor. Artık ortalama 40 yaş, insan hayatının önemli bir dönüm noktası haline geldi.



Dr. Semiha Ayaydın Kaplan da bu nedenle ileri yaşlarda daha iyi yaşamak için şimdiden kolları sıvamak gerektiğini vurgulayarak, uzun ve sağlıklı bir yaşam isteyenlere bir takım önerilerde bulundu…



Zihin Egzersizi

Dikkat, odaklanabilme ve beyin sağlığımızı korumak adına yoga ve meditasyon tarzında, sizi rahatlatabilecek çalışmaları tespit edip yapmaya çalışın.



Hareket Şart!

Özellikle 30 yaş sonrası daha hareketsiz bir yaşam nedeniyle kas kitlesinde ortalama %5 oranında azalma görülüyor. Peki bu azalmayı engellemek için ne yapmak gerek? Aslında çok basit; “hareket et”, “yürü” ve “koş.”



Kemiklerinizi Koruyun

Özellikle kadınlarda menopoz sonrası osteoporoz artmakta. Bu nedenle kemiklerimizi korumak için yeşilliklerin bol olduğu diyetler seçin ve buna uygun egzersizler yapın.



Stresten Uzak!

Ruh ve beden sağlığımızın en büyük düşmanı maalesef “stres”. Stres, özellikle kalp ve beyin sağlığını tehdit eden baş faktör. Bu nedenle, en uygun şekilde kendinizi stresten uzak tutmanız, hobilerinizi ve ilgi alanlarınızı bulup üzerine gitmelisiniz.



Probiyotik Ürünler Tüketin!

Probiyotik ürünler, sağlıklı bir yaşamdan bahsedeceksek eğer, olmazsa olmazımızdır. Probiyotik ürün tüketmenizi engelleyecek bir sağlık sorununuz yoksa doğal probiyotikler olan yoğurt ve kefir tüketimini artırmalısınız.



Bunlardan Uzak Durun!

Sağlıklı uzun bir ömür için ağır kızartmaları, yüksek şeker içeren gıdaları ve şuruplu tatlıları hayatınızdan çıkartmalısınız.



Hayata Güzel Bak!

Artık her şeyde olumsuz, negatif düşünmeyi bir kenara bırakın. Olayları olumlu tarafından görüp değerlendirin; farkını hissedeceksiniz...











