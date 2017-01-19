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Yükselen Trend: Logolu Kemerler

Yükselen Trend: Logolu Kemerler

Geçtiğimiz sezonlardan anladık ki aksesuar trendlerinde hızlı bir değişim ve ilerleme var.

2017’nin en trend aksesuarları ise şimdiden belli oldu gibi: Logolu kemerler!
 
Bir iki sene önce popüler olan ve Alexander Wang, Moschino, Jeremy Scott koleksiyonlarında gördüğümüz iri logolu t-shirtler ve sweatshirtler, bu sezon tahtlarını logolu kemerlere bıraktı.
 
Logolu kemerlerin bu kadar popüler ve trend olmasını ise şüphesiz biraz da dünyaca ünlü markalar Gucci ve Hermes sağladı. Devamında ise Yves Saint Laurent ve Moschino da kemerlerde logolarını kullanmaya başladı.

Altın ve gümüş metal detaylar, yılan motifler, inci işlemeler, taş işlemeler gibi farklı materyaller ile kemerlerdeki logolar çeşitlendirildi.
 
Bu trend parçalar daha çok spor ve sade stillerde kullanılıyor. Böylece istediğiniz dozda, spor kombinlerde de bir şıklık elde edebilirsiniz. Elbiselerin, ceket veya trençkotların üzerine takarak da günlük veya gece için kombinler oluşturabilirsiniz. Aksesuar ihtiyacınızın bir kısmını bu logolu kemerlerle karşılayabileceğinizi de unutmayın…
 

logolu kemerler
 
logolu kemer modası
 
logolu kemer modası
 
logolu kemer modası
 
logolu kemer modası
 
logolu kemer modası
 
logolu kemer modası
 
logolu kemer modası
 
logolu kemer modası
 


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