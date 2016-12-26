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Yükselen Trend: Sırt Çantaları

Yükselen Trend: Sırt Çantaları

2016 yılının moda dünyasına damgasını vuran trendleri, 2017’ye merhaba dediğimiz şu günlerde de sokak modasında sahip oldukları iddialı yeri kimseye bırakmayacak gibi...

Geçen seneden bu seneye devrolan en büyük moda trendlerinden ve sokak akımlarından birisi ise şüphesiz sırt çantalarıdır. Popülerliğini kimseye kaptırmayan sırt çantaları, 2017 kış sezonunda büyük moda markalarının da yeni sezon kreasyonlarında bolca yer verdiği stil tamamlayıcılarından birisi.

Peki, 2017 kış sezonunda en popüler olan sırt çantası modelleri nelerdir? İşte karşınızda bu sezonun en yeni ve en trend sırt çantaları!

Armalı Sırt Çantaları
Arma modası, 2017 kış sezonunda hem kıyafetlerde hem de aksesuarlarda sıkça karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Armalar ile renklendirilmiş ve farklı bir tarzı olan sırt çantaları, sokak modasında şimdiden popüler hale geldi bile!

Kamuflaj Deseni
Militar akımın moda dünyasındaki etkisi, 2017 yılında da oldukça hissedilir şekilde var olacak! Sırt çantalarında görülen kamuflaj deseni de sokak modasının en trend parçalarından birisi olmaya aday.

Baskılı Çantalar
Sırt çantası trendinin yeni sezonda karşımıza çıkan en popüler hallerinden birisi ise baskı deseni ile şekillendirilmiş halidir. Hayvan baskısı ya da emoji baskıları ile renklendirilen sırt çantaları, son dönemde oldukça popüler.

Deri Çantalar
Siyah deri bir sırt çantası cool ve trend görüntü için yeter de artar bile! Deri ceketiniz ile birlikte kullanacağınız siyah deri bir sırt çantası, hem cool hem de modaya uygun bir görüntü oluşturmanıza yardımcı olacaktır.
 

Stella McCartney, 2,530 TL
 Stella McCartney, 2,530 TL
 
Burberry, 2.795 TL
Burberry, 2.795 TL
 
Desa, 424 TL
Desa, 424 TL
 
Twist, 199 TL
Twist, 199 TL
 
Accessorize, 166 TL
Accessorize, 166 TL
 
Zara, 119,95 TL
Zara, 119,95 TL
 
Mango, 99 TL
Mango, 99 TL
 
Koton, 80 TL
Koton, 80 TL
 
Valentino, 255 TL
Valentino, 255 TL


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