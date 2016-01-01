Yumuşak Doku: Kaşmir
Kral ve kraliçelerin giydiği, herkesin sahip olmak istediği kaşmir artık her yerde... Çeşitli renk ve desenlerde göreceğimiz kaşmirlerle bu kış çok sık karşılaşacağız.
Hemen hemen her renkte alternatifini bulabileceğiniz kaşmir mantoların, pastel tonlarında olanları ise stilinize ayrı bir asalet katacak...
Her Daim “İn” Hırka
Sezon kış olunca örgü ve triko hırkalarla rahat ve aynı zamanda havalı bir görünüm elde edebilirsiniz...
Max Mara Sportmax
Harvey NicholsPrestij ve şıklığın simgesi olarak kabul edilen kaşmir mantolar, bu kış da vazgeçilmezlerimiz arasında yer alıyor. Her kadının gardırobunda olması gereken bu parça, hem şık bir stile imza atmanızı sağlayacak hem de soğuk havaları sıcacık kaşmir konforunda geçirmenize yardımcı olacak.
Harvey Nichols Mira Mikati
Benetton
Boyner
Hemen hemen her renkte alternatifini bulabileceğiniz kaşmir mantoların, pastel tonlarında olanları ise stilinize ayrı bir asalet katacak...
Max Mara Sportmax
Her Daim “İn” Hırka
Sezon kış olunca örgü ve triko hırkalarla rahat ve aynı zamanda havalı bir görünüm elde edebilirsiniz...
COS
Agnona
Maison Margiela
Acne