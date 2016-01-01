Yumuşak Doku: Kaşmir  

Max Mara Sportmax

Harvey Nichols

Harvey Nichols Mira Mikati



Benetton Boyner

Max Mara Sportmax

COS

Agnona

Maison Margiela

Acne

Prestij ve şıklığın simgesi olarak kabul edilen kaşmir mantolar, bu kış da vazgeçilmezlerimiz arasında yer alıyor. Her kadının gardırobunda olması gereken bu parça, hem şık bir stile imza atmanızı sağlayacak hem de soğuk havaları sıcacık kaşmir konforunda geçirmenize yardımcı olacak.Hemen hemen her renkte alternatifini bulabileceğiniz kaşmir mantoların, pastel tonlarında olanları ise stilinize ayrı bir asalet katacak...Sezon kış olunca örgü ve triko hırkalarla rahat ve aynı zamanda havalı bir görünüm elde edebilirsiniz...