  1. Anasayfa
  2. Yumuşak Doku: Kaşmir  
Yumuşak Doku: Kaşmir  

Yumuşak Doku: Kaşmir  

Kral ve kraliçelerin giydiği, herkesin sahip olmak istediği kaşmir artık her yerde... Çeşitli renk ve desenlerde göreceğimiz kaşmirlerle bu kış çok sık karşılaşacağız.

 

kaşmir
Max Mara Sportmax
 
kaşmir
Harvey Nichols
 
Harvey Nichols Mira Mikati
Harvey Nichols Mira Mikati
 
Prestij ve şıklığın simgesi olarak kabul edilen kaşmir mantolar, bu kış da vazgeçilmezlerimiz arasında yer alıyor. Her kadının gardırobunda olması gereken bu parça, hem şık bir stile imza atmanızı sağlayacak hem de soğuk havaları sıcacık kaşmir konforunda geçirmenize yardımcı olacak.
 
Benetton
Benetton 
boyner
Boyner
 
Hemen hemen her renkte alternatifini bulabileceğiniz kaşmir mantoların, pastel tonlarında olanları ise stilinize ayrı bir asalet katacak...
 
maxmara
Max Mara Sportmax
 
Her Daim “İn” Hırka
 
Sezon kış olunca örgü ve triko hırkalarla rahat ve aynı zamanda havalı bir görünüm elde edebilirsiniz...
 
COS
COS
 
Agnona
Agnona 
 
Maison Margiela
Maison Margiela 
 
Acne
Acne
 

Etiketler:

aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.