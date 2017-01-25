Yün Şapkaya Elveda: Kalpaklar
Soğuk havanın sokak modasına yansıması da sıkı giyinme kuralına harfiyen uydu. Soğuk havaların etkisi ile şu sıralar sezonun en popüler parçalarından birisi de kalpaklar. Kimine göre abartılı gözüken kalpaklar, sokak modasında ve ünlüler arasında şapkanın yerini çoktan kaptı bile!
Siz de tüm kış boyunca yün şapkalardan sıkıldıysanız, kombinlerinizde kalpak modasına yer verebilirsiniz. Farklı model ve renklerde tasarlanan kalpaklar, sizi hem soğuklardan koruyacak hem de farklı ve cool bir havaya sokacaktır.
Simsiyah giyindiğiniz bir günde renkli kalpağınız ile kombininize renk katmaya ne dersiniz? Önyargılarınızdan uzaklaşın ve sezonun en popüler parçalarından birisi olan kalpak modasına siz de ayak uydurun.
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