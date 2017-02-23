Yüz Şekline Göre Makyaj Uygulamaları

Doğru malzemeler ile doğru bir şekilde yapılan makyaj ise bizi olduğumuzdan daha güzel ve iddialı gösteren altın dokunuştur. Peki, yüz tipimiz ile yaptığımız makyajın arasında paralellik olduğunu söyleyebilir miyiz? Makyaj uzmanlarına göre bu sorunun cevabı kesinlikle ‘Evet’!



İşte işin uzmanlarından edindiğimiz bilgiler ile yüz şeklinize uygun makyaj yapmanın tüyoları…



Oval Yüz

Oval yüz, makyaj uygulaması için en orantılı olan yüzdür. Bu yüzden özel bir uygulama yapmanıza gerek yok, standart bir makyaj uygulaması yapmanız bile yeterli olacaktır.



Yuvarlak Yüz

Dikdörtgen yüzlerin en büyük dezavantajı enine göre iki kat boyu olan yüz şekillerine sahip olmalarıdır. Dikdörtgen yüz şekillerine yapılacak olan en doğru makyaj uygulaması; kemik yapısının, enini daha geniş gösterecek makyaj tekniklerine başvurmanızdır. Size en uygun makyaj uygulaması; elmacık kemiklerinin üst kısmına, şakakların arka kısmına, kaş kemiğine ve burnun ucuna aydınlatıcı uygulayabileceğiniz görüntüdür. Ayrıca alnınız ve çenenize aydınlatıcı sürerseniz; yüzünüz daha da uzun görünecektir.Kalp yüz, makyaj uygulaması için en zor yüz şekillerinden birisi olarak görünebilir fakat bronzlaştırıcı yardımıyla kolay bir şekilde orantılı bir yüz şekli haline dönüşebilir. Alnın üst kısmından başlayarak önce şakaklara ve oradan da elmacık kemiklerine doğru renkte bir bronzlaştırıcı veya kontür uygulaması yapabilirsiniz.Yuvarlak yüz şekli genç bir görünüm yaratır. Bu yüz şekli biraz köşeli bir görüntü için de uygundur. Yuvarlak yüzünüzü biraz köşeli hale getirmek için; yüzün tüm dış kısmına ve elmacık kemiklerinin altına bronzlaştırıcı uygulayabilirsiniz. Bu uygulama yüzünüzün yuvarlak görüntüsünü kıracaktır.