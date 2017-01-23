Yüz Tipine Göre Şal Bağlama Teknikleri

Giydiklerimiz, kombinlerimiz, seçtiğimiz renkler hatta kullandığımız tamamlayıcı parçalar…



Hepsinin sizin proporsiyonunuza, ten renginize, tarzınıza olan uyumu ne kadar önemliyse; şüphesiz şal veya eşarplarınızın da yüz şeklinize göre bağlanması o kadar önemli.



Bunun için sizlere özel, yüz tiplerine uygun şal bağlama tekniklerini yazdık…



Yuvarlak Yüz Şekli



Yuvarlak yüz şekline sahip olanlarda, yüzün eni ve boyu eşit olur. Dolgun görünen bu yüze sahip kişiler şal veya eşarp bağlarken, yüzü daha uzun göstermeyi hedeflemelidir. Oval şekilde bağladığınız şalınızla yüzünüz, daha uzun görünecektir. Yuvarlak yüz şekline sahip olanlar, asla şallarını çok geriden bağlayıp sıkmamalıdır. O halde yüzünüz, olduğundan daha dolgun gözükecektir.



Oval yüz tipine sahip olanlar, bu konuda biraz daha şanslı diyebiliriz. Yapacağınız her model, yüzünüzü olduğu gibi gösterecektir. Siz yine de karmaşık ve boyundan çok sıkı bağlı modellerden uzak durun.Yüz tipiniz kare, köşeli ise şalınızın altından bağlayacağınız bonenizi, mümkün olduğu kadar saklamanız gerekiyor. Bu şekilde yüzünüz biraz daha oval görünüme kavuşur. Burada amaç, keskin görünen ifadenizi yumuşatmaktır.Üçgen yüz şekline sahip olanlar, yüzüne oranla daha sivri bir çeneye sahiptir. Böyle durumlarda amacınız; alın bölgenizi geniş, çene ve yanak bölgenizi daha dar göstermek olmalı. Bunun için bone - eşarplar üçgen yüz tipleri için uygun olabilir.Alnı saran bu model ile o bölgenizi daha geniş göstermiş olabilirsiniz.