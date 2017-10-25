yüzyılın düğünleri

Efsanevi bir sanatçının düğününden eski bir First Lady’nin sansasyonel ikinci evliliğine, bir asilzadenin kraliyet yolculuğundan Oscar ödüllü bir aktrisin mutlu olma çabasına uzanan düğün törenleri… Dünya çapında ilgiyle izlenen düğün törenleri ile evrensel bir nostalji yolculuğuna hazır olun!

ELVIS - PRISCILLA PRESLEY

Tarih: 1 Mayıs 1967

Yer: Aladdin Otel – Las Vegas / ABD

Elvis Presley ve Priscilla Ann Wagner, 1959’da Elvis’in Almanya Bad Nauheim’daki rezidansında düzenlenen bir partide tanıştı. Priscilla, efsanevi şarkıcıyla tanıştığında sadece 14 yaşındaydı. 1963’te, Elvis Presley’in oturduğu Tennessee Eyaleti Memphis’teki malikaneye taşınan Priscilla’ya evlenme teklifi ise bundan tam üç yıl sonra geldi. Presley, müstakbel eşine etrafı küçük pırlantalarla kaplı 3.5 kıratlık bir nişan yüzüğüyle evlenme teklif etti. 1967’nin Mayıs ayında Elvis ve Priscilla, Nevada Çölü’nün en görkemli otellerinden Aladdin Otel’de evlendi.

Sadece Aileler ve Yakın Dostlar

Priscilla düğünde, yerlere kadar uzanan ipek şifon bir gelinlik, Elvis ise desenli kumaştan hazırlanmış smokin giydi. Çiftin sekiz dakika süren düğün seremonisine sadece aile üyeleri ve yakın dostları katıldı. Altı katlı düğün pastasının üzerine isimlerini yazdıran ikili, ilk danslarını Presley’in ünlü şarkısı “Love Me Tender” eşliğinde yaptı. Balayı için California Palm Springs’i tercih eden çift, Las Vegas’taki törene katılamayanlar için ikinci düğün resepsiyonlarını, 28 gün sonra Elvis’in malikanesinde düzenledi. 1971’in sonlarına doğru evliliklerinde problem yaşamaya başlayan çift, 1973’te boşandı. Elvis Presley evliliklerinin bitişini ise şöyle açıkladı: “Boşanma sebebimiz başka bir kadın veya erkek değil. Sadece benim kariyerimden dolayı, çok seyahat etmemle ilgili.”

LADY DIANA – PRENS CHARLES

Tarih: 29 Temmuz 1981

Yer: St. Paul Katedrali – Londra / İngiltere

1977 yılında bir açık hava partisinde tanışan Diana Spencer ve Prens Charles, nişanlandıklarını 24 Şubat 1981 tarihinde Buckingham Sarayı’ndan yapılan bir açıklamayla halka duyurdu. Sarayda düzenlenen özel bir yemek davetinde Diana’ya evlenme teklif eden Prens, hemen ‘Evet’ cevabını aldı ve dillere destan olan şu anda da Cambridge Düşesi Kate Middleton’ın parmağındaki yüzüğü verdi. O yıllarda daha 19 yaşında olan Diana, İngiltere halkı da dahil olmak üzere tüm dünyanın merakla beklediği düğün gününe hazırlık yapmak için işinden ayrıldı. 29 Temmuz 1981 tarihinde St. Paul Katedrali’nde 3 bin 500 davetlinin, televizyon ekranları başında ise 750 milyon kişinin takip ettiği görkemli bir törenle evlenen Diana Spencer ve Prens Charles’ın düğünlerinde en çok konuşulan detay ise yeni Diana’nın gelinliğiydi.

Çağdaş Peri Masalı

Bir peri masalını andıran atmosferde gerçekleşen yüzyılın düğününde, Prenses Diana’nın gelinliği uzunluğu ile göz kamaştırdı. Öyle ki Diana’nın katedralin kısa kırmızı halısında yürüyüşü bile üç buçuk dakika sürdü. Diana, yıllar sonra bir ikon haline gelen ve “Dünyayı değiştiren 50 elbise” arasında yer alan gelinliği ile büyük beğeni topladı. Fildişi rengindeki ipek taftadan yapılan ve antika dantellerle süslü olan gelinlik, 7.5 metre uzunluğundaki kuyruğu ve duvağıyla dikkat çekti. Dini törenin ardından saraya giderek halkı selamlayan Diana ve Charles, 120 aile üyesinin katıldığı bir yemek daveti verdi. Balayı için kraliyet yatı ‘Britannia’ ile 12 günlük bir Akdeniz turuna çıkan ikili, balayı dönüşünde ise İskoçya’daki Balmoral Şatosu’nda dinlendi. Evliliklerinde iki çocuk sahibi olan Prenses Diana ile Prens Charles’ın mutluluk tablosu, Diana’nın kraliyet yaşamı ve evliliğiyle ilgili samimi açıklamalarından sonra yara aldı ve söylentilere göre Kraliçe İkinci Elizabeth’in baskıları sonucunda, 1996 yılında son buldu.



GRACE KELLY – PRENS RAINIER

Tarih: 19 Nisan 1956

Yer: St. Nicholas Katedrali / Monaco

Amerika’nın en güzel aktrisleri arasında gösterilen Grace Kelly ile o dönemde dünyanın en zengin bekarları arasında yer alan Monaco Prensi Rainier’i, Cannes Film Festivali buluşturdu. 1955’in Mayıs ayındaki festivalde, ‘Paris Match’ dergisinin Kelly ile Prens Rainier’ın birlikte poz vermesini istemesi üzerine, ikili ilk kez bir araya geldi. Çift, fotoğraf çekiminin ardından Prens Rainier’ın bahçesindeki küçük hayvanat bahçesine bir gezinti yaptı. İkinci buluşmada ise bir akşam yemeğinde Rainier, Kelly’nin ailesi ile tanıştı. Yedi ay sonra yapılan nişanda Prens, Kelly’e 12 kıratlık bir pırlanta yüzük hediye etti. Dini törenden bir gün önce, 18 Nisan 1956 tarihinde gerçekleşen resmi nikahta, sadece 80 davetli yer aldı. Fransızca yemin eden ikili, akşamında ‘Opera House’da bir gala yemeği verdi. Dini nikah ise 19 Nisan’da, saat 09.30’da yaklaşık 600 davetlinin katılımıyla St. Nicholas Katedrali’nde gerçekleşti.

Düğün Hediyesi Yat

Milyonlarca kişinin televizyonlardan takip ettiği ve yüzyılın düğünü olarak ilan edilen görkemli törende, Prens Rainier askeri bir üniforma giyerken, Grace Kelly ise Helen Rose tasarımı bir gelinlik tercih etti. MGM Stüdyoları’nın Kelly’e hediye ettiği gösterişli gelinliğin ipek taftadan yapılmış uzun eteği, büyük beğeni topladı. Kelly’nin elinde taşıdığı küçük İncil ve zambaklardan oluşan gelin buketi ise dikkat çekiciydi. Çift balayı için, Rainier’ın Grace Kelly’e düğün hediyesi olarak verdiği, “Deo Juvante II” isimli yatla İspanya’ya gitti. Dünyaya gelen çocuklarıyla mutluluklarını pekiştiren Grace Kelly ve Prens Rainier’ı ayıran olay ise Kelly’nin 1982 yılında geçirdiği bir trafik kazası oldu. Bu kazadan sonra bir daha evlenmeyen Prens Rainier da Kelly’nin ölümünden 26 yıl sonra vefat etti.

JACQUELINE KENNEDY – ARISTOTLE ONASSIS

Tarih: 20 Ekim 1968

Yer: Skorpios Adası / Yunanistan

ABD Başkanı John F. Kennedy’nin 1961 yılında bir suikast sonucu öldürülmesinin ardından, eşi Jacqueline Kennedy ülkesini terk etme kararı aldı. Ünlü Yunan armatör Aristotle Onassis’in Jacqueline Kennedy’i Haziran 1968’de “Christina” isimli yatında konuk etmesiyle tanışan ikili, bundan dört ay sonra nişanlandı. Nişanın ardından New York gazetelerine bir açıklama yapan Jacqueline Kennedy’nin annesi, kızının Yunan armatör ile evlenmeyi planladığını söyledi. Nişanlandıktan sonra, çocuklarını da alarak kendisinden 23 yaş büyük olan Aristotle Onassis’in yanına Yunanistan’a giden Jacqueline Kennedy’e, müstakbel eşi 1996 yılında 2.59 milyon dolara alıcı bulan 40 kıratlık bir pırlanta yüzük hediye etti.

Adada Düğün

Jacqueline Kennedy ile Aristotle Onassis, 20 Ekim 1968 tarihinde ünlü armatörün sahibi olduğu Skorpios Adası’nda Ortodoks geleneklerine göre evlendi. Bir moda ikonu olarak döneme damgasını vuran Jacqueline Kennedy Onassis, düğün töreninde Valentino imzalı şık bir gelinlik giydi. Gelinlik, kısa sürede modaevinin en başarılı parçaları arasındaki yerini aldı. Nikahın ardından, Onassis’in sahibi olduğu yatta ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir resepsiyon düzenleyen çift, paparazzilerin odak noktası haline geldi. Evlendikten sonra artık Gizli Servis’in koruması altında olmayan Jacqueline Kennedy Onassis’e medya, ‘Jackie O’ takma adını verdi. Ünlü armatörle yaklaşık yedi yıl evli kalan ‘Jackie O’nun bu mutluluğu da 1975 senesinde, zengin iş adamının vefat etmesiyle son buldu.