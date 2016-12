Zamansız Parçalar...

Trendlerden bağımsız olarak sıraladığımız klasikler, her sezonun popüler parçaları oluyor ya da bu popüler parçaların en iyi tamamlayıcısı görevi görüyorlar. Gelip geçiciliği olmayan bu parçaların da esas yatırım yapmamız gerekenler olduğunu, “gardıropların yapı taşı” klasikleri olduğunu söyleyebiliriz.

İşte modası asla geçmeyecek ve her kadının gardırobunda olması gereken klasik parçalar…



Beyaz T-shirt

Beyaz t-shirtler, ne mevsimlere ne de trendlere bağlı. Ne olursa olsun dolabımızın en popüler parçalarından biri olma özelliği gösteriyor ve hemen hemen her stilde parça ile kolaylıkla kombinlenebiliyor. Bisiklet yaka ya da V yaka bir beyaz t-shirt ile günün her saatine uyum sağlayacak konforlu ve iyi görünen bir kombin yapmanız mümkün.



Beyaz gömlekler de tıpkı beyaz t-shirtler gibi kolaylıkla her parça ile kombinlenebilme özelliği taşıyor. Üstelik bulunduğu kombine anında çabasız bir şıklık da katıyor. Beyaz gömleklerin yanında mavi veya çizgili klasik gömlekler de özellikle çalışan kadınlar için iyi birer her daim kullanılabilecek parça alternatifi olabilir, bizden söylemesi…Modası asla geçmeyecek bir parça olmanın yanı sıra tüm zamanların en cool kıyafetlerinden biri olma özelliğini de taşıyan deri ceket, en sıcak yaz günleri dışında genellikle kullanılabiliyor. Henüz bir deri ceketiniz yoksa, önce her kombinle rahatlıkla kullanabileceğiniz bir siyah deri ceket edinerek bu işe başlayabilirsiniz.Sezonlar geçtikçe pantolonların bel yüksekliği ya da eskitme gibi detayları değişebiliyor. Skinny jeanlerin modası ise asla geçmiyor. Gardırobunuza ekleyeceğiniz siyah, gri ya da mavi gibi klasik renklerdeki bir skinny jean, ne giyeceğinize karar veremediğiniz günlerde kurtarıcı parçanız olabilir.Genellikle ofis kombinlerinde görmeye alışkın olduğumuz kalem etekler, sokak modasında spor ayakkabılarla kombinlemesinin etkisiyle de artık her daim popüler. Giyiminize uygun her boy ve kesimde bulabileceğiniz kalem veya düz kesim eteklerin; ister kumaş, ister deri, isterseniz de penye modellerinde olanlarını dolabınıza ekleyebilirsiniz.‘Küçük siyah elbise’lerin moda tarihindeki yeri ve önemini biliyoruz. Sizler de yine giyiminize göre uygun kesim ve boydaki siyah bir elbise ile günlük stilinizden şık davetlere kadar pek çok farklı kombininiz ile günün ya da gecenin yıldızı olabilirsiniz.Ayak şeklinize uygun ve mümkün olduğunca rahat bir modeldeki siyah ve ten rengi topuklu ayakkabı, şüphesiz bir kadının dolabında olması gereken en önemli parçalardan. Her kombine de uyumu kolay olan bu renklerden yapacağınız doğru seçimler, sizi uzun yıllar yalnız bırakmayacaktır…Edineceğiniz zamansız tarzdaki bir saat ile tercihinize ve stilinize göre şıklığınıza imza atmanız mümkün. Yapılacak en akıllı ve iyi yatırımlarınızdan biri olacak…