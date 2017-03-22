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Zamansız Trend: Örgü Saçlar

Zamansız Trend: Örgü Saçlar

Moda dünyasında ön plana çıkan trendler, ardı ardına düzenlenen moda haftaları ile tüm dünyanın beğenisine sunuldu.

örgü saç modelleri nasıl yapılır

Moda haftaları boyunca sadece kıyafetler ve renkler konuşulmadı tabii, sezonun en moda saç trendleri de moda severlerin yakın takibi altındaydı. İşte hem ünlü isimlerin ödül gecesi tercihlerinden hem de ünlü moda haftalarının defile ve sokak modası görüntülerinden sezonun en trend saç modeli: örgü saçlar.
 
örgü saç modelleri nasıl yapılır

Birkaç sezondur cool ve fresh tavrını hiçbir modele kaptırmaya niyeti olmayan örgü saçlar, yeni sezonda da her durumda kurtarıcımız olacak gibi. İster bir davette isterseniz de günlük bir kombinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz örgü saç modeli ile cool ve tarz bir görüntüye ulaşabilirsiniz. Örgü saçların son birkaç sezondur bu kadar popüler olma sebeplerine baktığımızda ise zamansız bir model oluşu bu sebeplerin en başında gelmektedir.
 
örgü saç modelleri nasıl yapılır

Ayrıca her duruma ve her stile uygun oluşu, her tür yüz şekline yakışması da örgü saçların tercih edilme ihtimalini arttıran sebeplerdendir. Üstelik hem modern hem romantik hem de oldukça cool ve tarz bir görüntünün tek bir uygulamada toplanmış olması da tüm bunların yanında ekstrasıdır.
 
örgü saç modelleri nasıl yapılır

Siz de bahar ve yaz aylarının kapımıza dayandığı şu günlerde; ünlü isimlerden ilham alarak örgü saç modellerini tarzınıza yansıtabilirsiniz. Baharın ve yazın romantik, coşkulu ve renkli havasına oldukça yakışan örgü saçlar, tarzınızı bir üst seviyeye de taşıyacaktır, bizden söylemesi.
 
örgü saç modelleri nasıl yapılır
 
örgü saç modelleri nasıl yapılır
 


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