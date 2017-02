Zarafeti İlmek İlmek İşliyoruz

Emre Ataş; değerli taşların zarafeti simgelediğini, LAFFAN olarak zerafeti ilmek ilmek işlediklerini söylüyor.



Tasarımlarımızın her birinin ayrı ayrı hikâyeleri var. Tabii bu aşamalar öncelikle “LAFFAN Hayal Atölyesi”ndeki yoğun fikir alışverişlerimiz neticesinde, üretilecek ürüne karar vererek başlıyor. Fikir alışveriş sürecimiz iki farklı şekilde gerçekleşiyor. Birincisi kendi ürün portföyümüze eklemek istediğimiz ürüne karar verme aşaması. Hayal atölyemizde ürünümüzün hikâyesiyle birlikte tasarlanması, önemli olan bir başka husus. Sonrasındaki süreç, kafamızda tasarladığımız ürünü çizim boyutuyla somutlaştırmamızla devam ediyor. Hayalimizle örtüşen tasarımı ortaya çıkarttığımız an, üretim süreci başlıyor ve LAFFAN koleksiyonuna yeni bir ürün eklemek için uzun ve keyifli bir sürece merhaba diyoruz. İkinci tasarım aşaması ise, kişiye özel tasarımlarımızdaki aşama. Mücevher tutkunlarının hayallerini anlatması ile tasarıma başlıyoruz. Kendilerine hayallerindeki tasarımı çizim olarak sunuyoruz. Hayallerindeki tasarımı keşfettiğimiz an, onay alarak üretim sürecimizi başlatıyoruz.Tabii ki. Tasarım süreci ürünün hikâyesiyle birlikte şekillendiğinde, koleksiyonumuza maddi değerinin yanında duygusal bir değer de yüklemiş oluyoruz. Daha önce belirttiğimiz gibi mücevher bizim için maddi değerinin, göz alıcılığının, ihtişamının yanında; nesilden nesile aktarılacak manevi bir kıymete ve duyguya sahip. Çünkü baktıkça geçmişi ve anılarınızı anımsatacak bir değere sahiptir mücevher. Bazen evlilik teklifi aldığınız günü, bazen doğum gününüzü, bazen düğününüzü, bazen evladınızı kucağınıza aldığınız ilk anı, bazen annenizden kalan hatıraları hatırlatır aslında mücevher. Biz LAFFAN olarak istiyoruz ki, bu değerler hikâyeleri ile birlikte bir tebessüm vesilesi olarak kullanılsın ve daima nesilden nesile aktarılsın. Yani, tasarladığımız ve emek harcadığımız koleksiyonumuzda yer alan her mücevherin bunun için bir hikâyesi var. Örneğin, SorguçKoleksiyonu’muzu tasarlarken, Yavuz Sultan Selim Han’ın ‘Hadimül Harameyn’, yani ‘Kâbe’nin Hizmetçisi’ olduğunu hatırlamasını sağlayan, kavuğunda yer alan üç adet tüyden esinlendik. Bu tüyler Kâbe’nin temizliğinin yapıldığı tavus kuşu tüyleridir. Yavuz Sultan Selim Han’dan sonraki Osmanlı Padişahları, yeryüzü Müslümanlarının lideri olarak ‘Hadimül Harameyn’ unvanını benimsemişler ve kavuklarının tam ortasına, mücevherlerinin arasına ‘Sorguç’ adıyla bu tüyleri takmışlardır.Mücevherlere sadece maddi bir değeri varmış gibi ve mecburen alınması gereken bir aksesuarmış gibi bakıldığından dolayı kısıtlı zaman ayrıldığı kanaatindeyiz.Oysaki mücevher, tasarım ve üretim süreci boyunca özenle ve hassasiyetle emek harcanan, alın teri akıtılan, duygu yüklü parçalardır aslında. Çünkü mücevherler alelade şekilde değil bütün detayları planlanıp tasarlanarak üretilir. Biz LAFFAN olarak bu amaçla, en güzel pırlanta ve değerli taşları, hayalini kurduğumuz mücevherle buluşturabilmek için kimi zaman kilometrelerce seyahat ediyoruz. Bir mücevher son halini alana kadar çok ciddiemek istiyor. Biz bütün mücevherlerimizin duygu yüklü birer hatıra kutusu olduğuna inanıyoruz. Bütün mücevherler baktıkça; özel bir anın, güzel bir anının zihnimizde canlanmasını sağlar tıpkı gelinlik gibi.Koleksiyonlarımızı belli başlı tasarım ve üretim kriterleri çerçevesinde; özel günler veya günlük kullanıma uygunluğuna, geleneksel motiflerden oluşmasından, erkek mücevher meraklılarına hitap etmesine, evlilik süreçlerinde kullanılan ana ürün sınıfında yer almasından, hayal atölyemizde tasarlanmasına göre oluşturuyoruz.Hayal Atölyesi Koleksiyonu’muzun içeriğinde daha önce de bahsettiğimiz gibi hikâyesi olan tasarım mücevherlerimiz, özel değerli taşlardan oluşan mücevherlerimiz ve tamamen el işçiliği ile üretilen özelürünlerimiz yer alıyor. İçeriğindeki mücevherlerimizi bir hayal süreci ve bir hikâye ile bütünleştirerek ortayaçıkarttığımızdan dolayı adına Hayal Atölyesi Koleksiyonu dedik. Hanedan Koleksiyonu’muzun içeriğinde ise geleneksel motiflerden oluşan, elmaslı tasarım ürünlerimiz yer alıyor. Bu koleksiyonumuza da geleneksel çizgideki tasarımlardan dolayı Hanedan Koleksiyonu demeyi uygun gördük.El işçiliği ile üretilen mücevherler çok hassas bir takip süreci istiyor çünkü bu tarz mücevherler genellikle bir mücevher meraklısının talebi doğrultusunda üretime geçiyor. En ince ayrıntıya kadar bütün detaylara dikkat edilmesi gerekiyor ki ortaya çıkan ürün tam anlamıyla önce bizim içimize, ardından da o ürünü belki de birömür kullanacak müşterimizin içine sinsin. Neticesinde zarif bir iş yapıyorsunuz ve bu çok kaliteli olmalı. “Zerafeti nakış nakış, ilmek ilmek işliyoruz.” diyebiliriz. Bunun için LAFFAN olarak bizim sloganımız “Zerafeti Nakşeder.” Hiçbir detayın ihmal edilmemesi amacıyla tüm ayrıntıları tekrar tekrar kontrol edebilmek ve en güzel olanı sunabilmek için; detaylı işçilik gerektiren ürünlerimizde müşterilerimizden ekstra süre talep edebiliyoruz.Erkeklerin en kıymetli aksesuarları bildiğiniz gibi saatleridir. Ancak son zamanlarda mücevher de erkeklerinaksesuarları arasına girdi diyebiliriz. Örneğin pırlantalı kol düğmesi, kravat iğnesi, bileklik, yüzük ve yine pırlantalı tesbihler en çok talep edilen ürünler. Biz de LAFFAN olarak erkeklere yönelik tamamen sipariş üzerine tasarım çalışmaları yapıyoruz. Genelde erkek ürünlerine de talep, beyfendilere hediye etmek amacıyla bayanlardan geliyor diyebiliriz.0212 522 64 22-23, info@laffan.com.tr