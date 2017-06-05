Zayıflama ve İncelmede En Etkili Yenilik: Su İçinde Güzellik

Yenilikçi ve ileri teknoloji cihazları ile zayıflamada etkili sonuçlar sunan Slimwell Konsept; sağlıklı ve zinde bir incelme sağlamanın dışında; kas gelişimi, kardiyovasküler direnç artışı, selülitle savaş, genç bir cilt yapısı gibi sağlık ve güzellik alanında da devrim yaratıyor.



2015 yılında Türkiye’ye gelen bu yenilikçi incelme sistemi, vaadettiği sonucu vermesi nedeniyle ülkemizde de kısa zamanda popüler oldu.



4 cihazdan oluşan ve farklı teknolojiler ile maksimum etkiyi sağlayan bu zayıflama ve incelme sistemi “Slimwell Konsept” olarak nitelendiriliyor. Zayıflama, incelme, selülit tedavisi, vücut kontürünü düzeltme gibi etkilerinin yanı sıra; cilde nüfuz eden kolajen ve ozon ile de cildi yenileyerek gençleştiriyor.



16 jakuzi jetinin etkin olduğu su içinde yer alan bisiklette ve ve vakum etkisi altındaki koşu bandında kan dolaşımı hızlanırken, ozonterapi, aromaterapi ve kromoterapi ile cilt yenileniyor, yarım saatte 600 kaloriye kadar enerji yakımı sağlanıyor. Ayrıca selülitle savaşta etkili olan bu cihazlar, aromaterapi yağları ve gün ışığından alınamayan renklerin vücuda nüfuz etmesi ile psikolojik olarak da rahatlama ve huzur verme etkileri sayesinde daha mutlu hissetmenize yardımcı oluyor.



Slimwell Konseptindeki bir diğer etkili cihaz ise; 2500 yıllık Uzakdoğu masaj tekniğinin ileri teknoloji ile günümüze uyarlanmış hali olan Rollshape. Klasik masajda kullanılan el rulolarının, teknolojik donanıma sahip versiyonu olan bu cihaz; güçlü etkisi sayesinde selülitle savaşta büyük bir başarı sağlıyor. Kromoterapi, kolajen, hava iyonizasyonu ve kızılötesi özellikleri ile de kan dolaşımını artırarak; yumuşak doku zedelenmesi, kas spazmı, eklem ve kas ağrıları ile toksin ve ödem atımına, gevşeyen ve sarkan vücut problemlerinde etkili çözümler sunuyor.



Son derece konforlu ve sağlıklı bir zayıflama yöntemi olan Slimwell Konsept, hızlı ve etkili çözümleri ile kullananların zayıflama hedeflerini yerine getirince alışkanlık yaratıyor. Tüm cihazların kullanılarak uygulanan bu incelme ve zayıflama prosedürü, 1,5 saat süre ile spor salonunda geçireceğiniz aynı zaman diliminden daha etkili bir spor imkanı yaratıyor.



