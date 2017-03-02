Zayıflamak İstiyorsanız Mutlaka Okuyun!

Yaz aylarının yaklaşması ile birlikte kadınları kilo verme ve sıkılaşma telaşı aldı gidiyor! Fazla kilosu olanlar fazla kilolarından kurtulmak için, kış aylarında vücudunun yağlandığından şikâyet edenler ise daha fit bir görüntüye kavuşmak için diyet listelerine adeta hücum ediyor. Peki, bu dönemlerde diyetisyenlere en çok sorulan sorular neler oluyor? İşte diyetisyenlerin ağzından yaz öncesinde kendilerine sorulan sık sorulan sorular ve yanıtları…



Ödem için ne yapabilirim?

Yaz gelmeden diyetisyenlere en çok sorulardan birisi şüphesiz ödem atma ile ilgili sorulan sorulardır. Vücudundaki şişliklerden kurtulmak isteyen kadınlar, ödem attırıcı tavsiyeleri hemen uygulamak ister. Peki, ödem atmada yardımcı olacak tavsiyeler nelerdir? İlk olarak tuz tüketimine dikkat etmeniz gerekir çünkü aşırı tuz tüketimi ödeme sebep olur. Turşu, soya sosu, salamura yiyecekler, tuzlu zeytin gibi sodyum içeren besinleri de azaltmak sizin faydanıza olacaktır. Bunlar haricinde belki de listenin en başına yazılması gereken günde en az 2 litre su içmek alışkanlığı da ödem atmada oldukça etkilidir.



Palm yağı zararlı mı?

Son günlerin en çok tartışılan konularından birisi: palm yağı. Palm yağı, çok temel olarak bakıldığında palmiye meyvesinden elde edilen bir bitkisel yağdır. Genellikle hazır paketli gıdalarda maliyetinin düşük olması sebebi ile bol miktarda kullanılır. Peki, palm yağı zararlı mıdır? Avrupa gıda güvenliği kurumu (EFSA)’nun raporuna göre palm yağı işlenmediğinde sağlık riskinin barındırmaz ancak bu yağ sıcaklık olarak 200 derecenin üzerine çıktığında kanserojen riski taşıyabilir.



Chia ne kadar tüketebilirim?

Chia bitkisi son zamanlarda diyet listelerinin en popüler ürünlerinden birisi. Yüksek miktarda Omega 3 içeren, yarattığı tokluk hissi bakımından da çok sevilen chia tohumunun günlük tüketim miktarının ne kadar olması gerektiği sanırım her diyet yapan kadının aklındaki sorulardan birisi. Uzmanlara göre günlük chia tohumunun tüketim miktarının 2 yemek kaşığı üzerine çıkmaması gerekir.



Limon zayıflatır mı?

En çok sorulan sorulardan birisi de limonun kilo kaybına faydası olup olmayacağıdır. Limon, bildiğimiz gibi başlı başına bir C vitamini deposudur. O yüzden limonu sadece kilo kaybına yardımcı olduğu için değil diğer faydaları için de sofralarımızdan eksik etmemeliyiz.

