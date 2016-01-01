Zest İstanbul, Zorlu Raffles'da!



‘My Dream Wonderland’ ile yeni bir yıla girme heyecanını hissettiren konsept, Ferhan İstanbullu ve Mert Aslan öncülüğünde 16 Aralık Cuma ve 17 Aralık Cumartesi Raffles Istanbul Zorlu Center’da düzenleniyor. Etkinliğe Garanti Bankası’nın kredi kartı American Express Card da sponsorluk yapıyor.



Her davet öncesi klasik haline gelen katılımcı marka ve tasarımcıların buluşmasına Ayşe Boyner, Burcu Esmersoy, Azra Zeyrek, Banu Bora Mumcu, Milka Karaağaçlı gibi isimler de katıldı.





İndirim ve Sürprizler Sizleri Bekliyor



Girişlerin ücretsiz ve herkese açık olduğu etkinlikte, insanlar doya doya alışveriş yapacak. Bu senenin konsepti "My Dream Wonderland”, yeni bir seneyi karşılamadan önce de American Express Card sahiplerine büyük indirim ve sürprizler sunuyor.



Zest İstanbul’a katılım sağlayacak herkesi, Pernigotti İtalyan çikolata, Arzum Okka ile kahve, Joy Flowers çiçekleri bekliyor. Keyifli etkinlik 11.00-20.00 arasında gerçekleşecek.



Etkinlikte American Express Card sahiplerine 09.00 – 11.00 saatleri arasında da özel bir seans düzenlenecek. Kart sahiplerinin katılabileceği bu özel seansta, 3340’a ZEST yazıp mesaj atan katılımcılara gün boyunca %20-10 indirim yapılacak.



Özel Danışmanlık Süprizi



Ferhan Istanbullu ve Mert Aslan'ın zevklerini yansıttığı, alanlarının en önemli markalarını ağırladığı etkinlikte bir süpriz daha yapılıyor. Zest Closet adının verildiği özel bir mekanda moda, özel seçimlerle mücevher, Aigner, Kiko, Sebastian gibi saç-makyaj ve aksesuar alanının önde gelen markaları yer alıyor.



Etkinlik boyunca Ferhan İstanbullu ve Mert Aslan, Zeynep Tosun ve Moda Tutkusu özel geceler ve davetlere hazırlanma konusunda dinleyicilere ipuçları verecek, stil üzerine sohbetler edecekler.



