  1. Anasayfa
  2. Zıtlıklar Üzerine Bir Koleksiyon; Jimmy Choo Sonbahar/Kış 2017 - 2018 
Zıtlıklar Üzerine Bir Koleksiyon; Jimmy Choo Sonbahar/Kış 2017 - 2018 

Zıtlıklar Üzerine Bir Koleksiyon; Jimmy Choo Sonbahar/Kış 2017 - 2018 

Milano Moda Haftası dahilinde Sonbahar/Kış 2017-18  koleksiyonunu moda severlere sunan Jimmy Choo, dikkatleri yine üzerine çekti.

Sonbahar-Kış koleksiyonu ilhamını; evrendeki zıtlıklardan, ikilemlerden alıyor. Parçaların her birinde hissedebildiğimiz bu ruh hem sert, keskin görünümlü hem de yumuşak. Tıpkı kendine güvenen, güçlü bir kadın gibi…
 

moda stil ayakkabı

Doğadaki bütün zıtlıkların meydana getirdiği bütünlükten hayata geçirilen koleksiyonun sunumu, markanın kretif direktörü Sandra Choi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Koleksiyon, 90'lar tarzını modern çizgilerle birleştirirken zarif silüetleri, pastel bloklar ve güçlü çizgilerle birleştiriyor. Güçlü kadın tasviri koleksiyonda; kullanılan pon pon, metalik süet, renkli yılan derisi, çivili ve leopar detaylarıyla tamamlanmış.
 
moda stil

Özellikle topuklu ayakkabılar ise her zamankinden daha güçlü duruyor; keskin hatlar, sivri uçlar, kısa ve kalın tabanlı çizmeler…
 
moda stil



 


Benzer Haberler

Feminen Pembe

Feminen Pembe

Etiketler:

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Henüz yorum eklenmemiştir.
aysha.com.tr | Türkiye'nin kadina dair, yasam ve stil sitesi...

-

Tel: 0 (212) 274 88 58
E-Posta: [email protected]
Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferro Plaza No: 155. Kat: 2 D: 4 / ISTANBUL
© 2016 Aysha Tüm Hakları Saklıdır.