Zıtlıklar Üzerine Bir Koleksiyon; Jimmy Choo Sonbahar/Kış 2017 - 2018
Milano Moda Haftası dahilinde Sonbahar/Kış 2017-18 koleksiyonunu moda severlere sunan Jimmy Choo, dikkatleri yine üzerine çekti.
Sonbahar-Kış koleksiyonu ilhamını; evrendeki zıtlıklardan, ikilemlerden alıyor. Parçaların her birinde hissedebildiğimiz bu ruh hem sert, keskin görünümlü hem de yumuşak. Tıpkı kendine güvenen, güçlü bir kadın gibi…
Doğadaki bütün zıtlıkların meydana getirdiği bütünlükten hayata geçirilen koleksiyonun sunumu, markanın kretif direktörü Sandra Choi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Koleksiyon, 90'lar tarzını modern çizgilerle birleştirirken zarif silüetleri, pastel bloklar ve güçlü çizgilerle birleştiriyor. Güçlü kadın tasviri koleksiyonda; kullanılan pon pon, metalik süet, renkli yılan derisi, çivili ve leopar detaylarıyla tamamlanmış.
Özellikle topuklu ayakkabılar ise her zamankinden daha güçlü duruyor; keskin hatlar, sivri uçlar, kısa ve kalın tabanlı çizmeler…
Sonbahar-Kış koleksiyonu ilhamını; evrendeki zıtlıklardan, ikilemlerden alıyor. Parçaların her birinde hissedebildiğimiz bu ruh hem sert, keskin görünümlü hem de yumuşak. Tıpkı kendine güvenen, güçlü bir kadın gibi…
Doğadaki bütün zıtlıkların meydana getirdiği bütünlükten hayata geçirilen koleksiyonun sunumu, markanın kretif direktörü Sandra Choi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Koleksiyon, 90'lar tarzını modern çizgilerle birleştirirken zarif silüetleri, pastel bloklar ve güçlü çizgilerle birleştiriyor. Güçlü kadın tasviri koleksiyonda; kullanılan pon pon, metalik süet, renkli yılan derisi, çivili ve leopar detaylarıyla tamamlanmış.
Özellikle topuklu ayakkabılar ise her zamankinden daha güçlü duruyor; keskin hatlar, sivri uçlar, kısa ve kalın tabanlı çizmeler…
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