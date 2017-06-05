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Ziyaret Et: ‘’Zamansız Fenomen’’ Sergisi

Ziyaret Et: ‘’Zamansız Fenomen’’ Sergisi

Son dönemlerin üzerinde en çok düşünülen konusunu yakından mercek altına alan Zamansız Fenomen sergisi, Artgalerim Bebek’te sanatseverleri bekliyor.

24 Haziran’da sona erecek olan sergi, Mihriban Mirap’ın sosyo-kültürel sorgulamaları yanı sıra günümüz sosyolojisine ve sanatın kültüre olan katkısı üzerine düşüncelerini veriyor bize.

Dünyanın pek çok noktasında bulunan sokak fotoğraflarına, kolaj düşüncesi ile yaklaşan fenomenler, bir taraftan da sanayi üretiminin çeşitli dönemlere ait bisikletleri, arabaları ile de merak ve heyecanı sanatsever için yukarı taşıyor. Figürlerde çocukluk, gençlik, bağlılık, yer ve zaman üzerine analizler derinleştirirken belli bir zamana ait olduğu bilinen süper kahramanlar çeşitli mesajlarla tekrar hatırlatılarak çağdaş mitleri, fenomen algısını, geçmiş ve gelecek zamanın izlerini hatırlatıyor.

Mihriban Mirap da çalışmalarında yer verdiği tüm figür, nesne, mekan ve birçok noktanın hesabını yaparak, “Zamansız Fenomen” serisiyle bu analizini sanatsever izleyicisi ile paylaşıyor.
 


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