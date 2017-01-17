Zorlu’dan Çocuklara Özel: “Karlar Ülkesi” ve “Lunapark Gezegeni”

Miniklere tiyatroyu tanıtmak ve sevdirmek hedefiyle bir sosyal sorumluluk projesi olarak hayata geçirilen Zorlu Çocuk Tiyatrosu, şimdi de “Karlar Ülkesi” ve “Lunapark Gezegeni” oyunları ile hedefi doğrultusunda ilerliyor.



Karlar Ülkesi’nde Dans ve Müzik

Gaye Cankaya’nın yönettiği, Özlem Saraç tarafından Hans Christian Andersen’in “Karlar Kraliçesi” masalından esinlenilerek yazılan müzikli-danslı çocuk oyunu Karlar Ülkesi, 1-2-3 Şubat’ta Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde; 11-12 Şubat tarihlerinde ise Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde olacak.



Lunapark Gezegeni İle Hayallerine Hayat Ver!

“Hayallerine Hayat Ver” kampanyası bünyesinde 4. sınıf öğrencisi Çağrı Berat’ın hayal dünyası ile hareketlendirilen “Lunapark Gezegeni”, miniklere hayal kurmanın önemini öğretmeye çalışıyor.



Serdar Saatman’ın yazdığı ve Gaye Cankaya’nın yönettiği Lunapark Gezegeni, 4 yaş ve üzeri çocuklar için 18-19 Şubat’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde olacak!

