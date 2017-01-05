Zühre’den Şık Eşarp Koleksiyonu
Tesettür dış giyimine farklı bir anlayış getiren Zühre, yeni sezon eşarp modelleriyle de trendleri yakalıyor.
Mavi, pembe ve toprak renklerinin hakim olduğu eşarp koleksiyonunda Zühre, sıcak yaz günlerinde terletmeyen dokusuyla kadınların konforunu ön planda tutuyor.
Kadınların rengarenk ve şık seçenekler ile kombinlerinde şıklığı yakaladıkları eşarplarda sıcak yaz günlerine aranan başlıca özellik terletmiyor olmasıdır. Kaliteli ve özgün tasarımlarını müşterilerinin beğenisine sunan Zühre, yumuşacık dokusuyla ön plana çıkan eşarp koleksiyonunun terletmeyen dokusuyla giyimde konforu yakalıyor.
Her zevke uygun modeller Zühre’de
Farklı modelleriyle her yaşa hitap eden eşarp modelleri, kombinlerin tamamlayıcısı oluyor. Her zevke uygun ürünleri muhafazakar moda dünyasına sunan Zühre, portföyünde eşarp dışında pardösü ve çanta modellerini de bulunduruyor.
Sürekli değişen moda trendlerine uyum sağlayan Zühre, kadınların şık görünümü için farklı alternatifler sunuyor. Canlı renkleriyle kombinlere hareketlilik kazandıran eşarp koleksiyonu Zühre’nin 48 mağazasında satışa sunuluyor.
Mavi, pembe ve toprak renklerinin hakim olduğu eşarp koleksiyonunda Zühre, sıcak yaz günlerinde terletmeyen dokusuyla kadınların konforunu ön planda tutuyor.
Kadınların rengarenk ve şık seçenekler ile kombinlerinde şıklığı yakaladıkları eşarplarda sıcak yaz günlerine aranan başlıca özellik terletmiyor olmasıdır. Kaliteli ve özgün tasarımlarını müşterilerinin beğenisine sunan Zühre, yumuşacık dokusuyla ön plana çıkan eşarp koleksiyonunun terletmeyen dokusuyla giyimde konforu yakalıyor.
Her zevke uygun modeller Zühre’de
Farklı modelleriyle her yaşa hitap eden eşarp modelleri, kombinlerin tamamlayıcısı oluyor. Her zevke uygun ürünleri muhafazakar moda dünyasına sunan Zühre, portföyünde eşarp dışında pardösü ve çanta modellerini de bulunduruyor.
Sürekli değişen moda trendlerine uyum sağlayan Zühre, kadınların şık görünümü için farklı alternatifler sunuyor. Canlı renkleriyle kombinlere hareketlilik kazandıran eşarp koleksiyonu Zühre’nin 48 mağazasında satışa sunuluyor.
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