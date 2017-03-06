Baharın Kurtarıcısı: Zamansız Trençkot
Herkese yeniden merhabaaaa… Her sezonun başında olduğu gibi bu sezon da çok heyecanlıyım. Yeni sokak trendleri oluştukça, mağazalara yeni sezon ürünleri yerleşmeye başladıkça bende böyle anlamsız bir mutluluk oluşuyor.
Bahar aylarında kullanılabilecek parçalarla alakalı gelen onlarca yorumdan sonra, 2017’nin ısınmaya başlayan aylarının açılışını, trençkot ile yapmaya karar verdim. Her ne kadar ilk trençkotu tasarlayan Burberry mi Aquascutum mı soruları devam etse de Burberry’nin 1879 yılında, su geçirmez bir kumaş olan gabardini icat etmesinden sonra 1. Dünya Savaşı’nda İngiliz Ordusu’nun Burberry’den, askerler için trençkot üretmesini istediği net olarak biliniyor. Askerlerin savaştan sonra günlük hayatta da bu hafif ama dayanıklı ceketleri tercih etmeleriyle “üniforma” etiketinden yavaş yavaş kurtulan trençkotların yıldızı ise Hollywood cazibesi ile iyiden iyiye parlamıştı.
1942 yapımı Casablanca filminden sonra popülerliği artan trençkotlar; 1960’larda çoğu filmde, dönemin ikonik yıldızlarının üzerinde boy gösterdi. Öyle ki Breakfast at Tiffany’s filminde Audrey Hepburn’ün küçük siyah elbisesi kadar yağmurun altında giydiği trençkotu da hafızalara kazındı.
Sıfırdan, muhafazakar giyim tarzınıza uygun bir gardırop oluşturuyorsanız ya da yeni kapandıysanız almanız gereken ilk joker parça: trençkot. Palto giyilmeyecek kadar sıcak, gömlek elbise ile dışarı çıkılmayacak kadar serin olan kafası karışık bahar aylarında, insanın elinin sürekli trençkotlara gitmesi kadar doğal bir şey yok.
Bir süredir muhafazakar sokak giyiminde baskınlığını ilan eden minimalizmin sağ kolu olan beyaz gömlekler, trençkotlar ile beraber, ayakları yere basan bir imaj oluşturmaya yardım ediyor.
Trençkot: H&M 229,00 TL
Çanta: ZARA
Kolye: COS
Mom Jean: MANGO 139,99 TL
Ayakkabı: 69,95 TL
Klasik parçalarla sıkıcı bir siluet oluşturmamak için ayakkabılarınızı sezonun öne çıkan ayakkabılarından seçebilirsiniz. Bahar alışverişine çıktığınızda yuvarlak eski tip babetlerden almak yerine yepyeni formlu sezon ayakkabılarını tercih ederek stil sahibi görünebilirsiniz.
Trençkotun kollarını yukarı çekerek çizgili gömleğin manşetlerini göstermek, çabasız şık görünmenin bir başka kolay yolu. Ayakkabı seçimini yine trend olan formlardan yana yapmakta fayda var.
Alışverişte almayı düşündüğünüz parçayı gardırobunuzdaki hangi parçayla kombinleyeceğinizi düşünmeden kasaya yönelmeyin. Özellikle yazın havanın sıcaklığından dolayı katmanlar oluşturarak zenginleşemeyen görüntüyü aksesuar kullanarak güçlü hale getirmek çok önemli. O nedenle, alışveriş listesi yaparken bütçenizin bir kısmını güneş gözlüğü, saat, yüzük, kolye, fular, kemer gibi styling’inize kimlik kazandırabilecek parçalara ayırın.
Gömlek: MANGO 89,99 TL
Gözlük: MANGO 69,99 TL
Trençkot: PULL&BEAR
Jean: ZARA 89,95 TL
Ayakkabı: MANGO 239,99 TL
Çanta: MASSIMO DUTTI 399,00 TL
“Az çoktur” cümlesini öyle çok duymuşum ki, bende “Moda geçer, stil kalır” cümlesinin yaptığı etkiye neden oluyor. Yani içim bayılıyor, fenalık geliyor. Sektörde minimalizmi yüceltecek başka cümlelere ihtiyaç var anlaşılan.
Neyse konumuza dönüyorum. Minimalizm, muhafazakar stile en çok yakışan akımlardan biri bana göre. Varlığını kabul ettirmek, başörtüsü ile de şık olacağını ispatlamak adına muhafazakar kadının gün geçtikçe abartması, ortaya trajik görüntülerin çıkmasına neden oluyordu. Fakat gusto sahibi, Haftanın Instagram Stilleri’nde bol bol bahsettiğim, stili olan isimler sayesinde, rüküşlük gözle görünür şekilde ayırt edilmeye başlandı. Şükürler olsun.
Minimalizmin kalesi 90’lara gönderme yapan yüksel bel, büzgülü ekru pantolon ve aynı renkteki dökümlü trençkot, sade ama güçlü görünüyor. Pembe renkli terlikler ile bir parça feminenlik katılırken, beyaz renklere çok yakışan altın, minimal aksesuarlar ile sade ve net tavır oluşturulabilir.
Trençkot: MASSIMO DUTTI 999,00 TL
Pantolon: MASSIMO DUTTI 329,00 TL
Gözlük: MASSIMO DUTTI 199,00 TL
Terlik: MANGO 179,99 TL
Kolye: MANGO 69,99 TL
Çoklu Yüzük Seti: MANGO 35,99 TL
Trençkotlar ile sadece ağırbaşlı kombinasyonlar yapmak zorunda da değiliz. Slogan baskılı, enerji dolu kırmızı tişört, denim pantolon ve kontrast renkte bir şal ile içinizdeki dinamikliği kombinasyonunuza da yansıtabilirsiniz.
Trençkotunuzun genetik kodlarına sadık kalarak militer etkili bir parça da tercih edebilirsiniz. Asker yeşilinin etkisini sarı camlı güneş gözlükleri ile arttırmak mümkün.
Gardırobunuza trençkotun en az bir tane nötr rengini ekledikten sonra renk paletinin diğer renklerine de geçebilirsiniz. Çünkü bu kalıba, nötr renkler kadar diğer renkler ve desenler de yakışıyor.
Geçen gün TRT 1’de yayımlanan, 1968 ve sonrasındaki yıllarda gerçekleşen siyasi olayları gündeme alan bir dizide başörtülü bir karaktere rastladım. Çember tokalı Mango çantayı aldığımdan beri aklımda olan metal toka ile şal bağlama düşüncesinin hayata geçirilmiş halini karşımda görünce biraz içim burkuldu açıkçası. Buradaki gibi olmasa da aynı mantıkla kullanılan ince, metal, çember bir toka (kemer tokası vs olabilir) çene altında değil, boynun sağ kısmına, kulağın altına denk gelecek şekilde takılırsa minimal-cool bir styling ortaya çıkacağına inanıyorum. Düğmesiz, dökümlü, natürel tonlarda bir trençkotla da styling tamamlanabilir.
Kemer: ZARA 119,95 TL
Boyun Aksesuarı: Nazlı Bozdağ, Lidyana 350,00 TL
Yazının sonuna biraz deneysellik de eklediğime göre misyonumu tamamladığıma inanıyorum. Gardırobumuzda köşeye çekilen trençkotlarımıza farklı kombinasyonlar ile nefes aldırmanın vakti geldi. Haftaya pazartesi yeni yazıda görüşmek üzere..
Hazırlayan: @birsevde
Bahar aylarında kullanılabilecek parçalarla alakalı gelen onlarca yorumdan sonra, 2017’nin ısınmaya başlayan aylarının açılışını, trençkot ile yapmaya karar verdim. Her ne kadar ilk trençkotu tasarlayan Burberry mi Aquascutum mı soruları devam etse de Burberry’nin 1879 yılında, su geçirmez bir kumaş olan gabardini icat etmesinden sonra 1. Dünya Savaşı’nda İngiliz Ordusu’nun Burberry’den, askerler için trençkot üretmesini istediği net olarak biliniyor. Askerlerin savaştan sonra günlük hayatta da bu hafif ama dayanıklı ceketleri tercih etmeleriyle “üniforma” etiketinden yavaş yavaş kurtulan trençkotların yıldızı ise Hollywood cazibesi ile iyiden iyiye parlamıştı.
1942 yapımı Casablanca filminden sonra popülerliği artan trençkotlar; 1960’larda çoğu filmde, dönemin ikonik yıldızlarının üzerinde boy gösterdi. Öyle ki Breakfast at Tiffany’s filminde Audrey Hepburn’ün küçük siyah elbisesi kadar yağmurun altında giydiği trençkotu da hafızalara kazındı.
Sol: Breakfast at Tiffany’s / Sağ: Gossip Girl, Blair rüyasında kendini Holly olarak görüyor.
Sıfırdan, muhafazakar giyim tarzınıza uygun bir gardırop oluşturuyorsanız ya da yeni kapandıysanız almanız gereken ilk joker parça: trençkot. Palto giyilmeyecek kadar sıcak, gömlek elbise ile dışarı çıkılmayacak kadar serin olan kafası karışık bahar aylarında, insanın elinin sürekli trençkotlara gitmesi kadar doğal bir şey yok.
Bir süredir muhafazakar sokak giyiminde baskınlığını ilan eden minimalizmin sağ kolu olan beyaz gömlekler, trençkotlar ile beraber, ayakları yere basan bir imaj oluşturmaya yardım ediyor.
Trençkot: H&M 229,00 TL
Çanta: ZARA
Kolye: COS
Mom Jean: MANGO 139,99 TL
Ayakkabı: 69,95 TL
Klasik parçalarla sıkıcı bir siluet oluşturmamak için ayakkabılarınızı sezonun öne çıkan ayakkabılarından seçebilirsiniz. Bahar alışverişine çıktığınızda yuvarlak eski tip babetlerden almak yerine yepyeni formlu sezon ayakkabılarını tercih ederek stil sahibi görünebilirsiniz.
Trençkotun kollarını yukarı çekerek çizgili gömleğin manşetlerini göstermek, çabasız şık görünmenin bir başka kolay yolu. Ayakkabı seçimini yine trend olan formlardan yana yapmakta fayda var.
Alışverişte almayı düşündüğünüz parçayı gardırobunuzdaki hangi parçayla kombinleyeceğinizi düşünmeden kasaya yönelmeyin. Özellikle yazın havanın sıcaklığından dolayı katmanlar oluşturarak zenginleşemeyen görüntüyü aksesuar kullanarak güçlü hale getirmek çok önemli. O nedenle, alışveriş listesi yaparken bütçenizin bir kısmını güneş gözlüğü, saat, yüzük, kolye, fular, kemer gibi styling’inize kimlik kazandırabilecek parçalara ayırın.
Gömlek: MANGO 89,99 TL
Gözlük: MANGO 69,99 TL
Trençkot: PULL&BEAR
Jean: ZARA 89,95 TL
Ayakkabı: MANGO 239,99 TL
Çanta: MASSIMO DUTTI 399,00 TL
“Az çoktur” cümlesini öyle çok duymuşum ki, bende “Moda geçer, stil kalır” cümlesinin yaptığı etkiye neden oluyor. Yani içim bayılıyor, fenalık geliyor. Sektörde minimalizmi yüceltecek başka cümlelere ihtiyaç var anlaşılan.
Neyse konumuza dönüyorum. Minimalizm, muhafazakar stile en çok yakışan akımlardan biri bana göre. Varlığını kabul ettirmek, başörtüsü ile de şık olacağını ispatlamak adına muhafazakar kadının gün geçtikçe abartması, ortaya trajik görüntülerin çıkmasına neden oluyordu. Fakat gusto sahibi, Haftanın Instagram Stilleri’nde bol bol bahsettiğim, stili olan isimler sayesinde, rüküşlük gözle görünür şekilde ayırt edilmeye başlandı. Şükürler olsun.
Minimalizmin kalesi 90’lara gönderme yapan yüksel bel, büzgülü ekru pantolon ve aynı renkteki dökümlü trençkot, sade ama güçlü görünüyor. Pembe renkli terlikler ile bir parça feminenlik katılırken, beyaz renklere çok yakışan altın, minimal aksesuarlar ile sade ve net tavır oluşturulabilir.
Trençkot: MASSIMO DUTTI 999,00 TL
Pantolon: MASSIMO DUTTI 329,00 TL
Gözlük: MASSIMO DUTTI 199,00 TL
Terlik: MANGO 179,99 TL
Kolye: MANGO 69,99 TL
Çoklu Yüzük Seti: MANGO 35,99 TL
Trençkotlar ile sadece ağırbaşlı kombinasyonlar yapmak zorunda da değiliz. Slogan baskılı, enerji dolu kırmızı tişört, denim pantolon ve kontrast renkte bir şal ile içinizdeki dinamikliği kombinasyonunuza da yansıtabilirsiniz.
Tişört: Pull& Bear 19,95 TL
Jean: ZARA 89,95 TL
İpek Şal: İpekevi
Trençkot: MASSIMO DUTTI 599,00 TL
Ayakkabı: ADIDAS 297,00 TL
Jean: ZARA 89,95 TL
İpek Şal: İpekevi
Trençkot: MASSIMO DUTTI 599,00 TL
Ayakkabı: ADIDAS 297,00 TL
Trençkotunuzun genetik kodlarına sadık kalarak militer etkili bir parça da tercih edebilirsiniz. Asker yeşilinin etkisini sarı camlı güneş gözlükleri ile arttırmak mümkün.
Trençkot: ZARA 179,95 TL
Pantolon: ZARA 89,95 TL
Terlik: ZARA 159,95 TL
Gözlük: Kapincom 90 TL
Pantolon: ZARA 89,95 TL
Terlik: ZARA 159,95 TL
Gözlük: Kapincom 90 TL
Gardırobunuza trençkotun en az bir tane nötr rengini ekledikten sonra renk paletinin diğer renklerine de geçebilirsiniz. Çünkü bu kalıba, nötr renkler kadar diğer renkler ve desenler de yakışıyor.
Geçen gün TRT 1’de yayımlanan, 1968 ve sonrasındaki yıllarda gerçekleşen siyasi olayları gündeme alan bir dizide başörtülü bir karaktere rastladım. Çember tokalı Mango çantayı aldığımdan beri aklımda olan metal toka ile şal bağlama düşüncesinin hayata geçirilmiş halini karşımda görünce biraz içim burkuldu açıkçası. Buradaki gibi olmasa da aynı mantıkla kullanılan ince, metal, çember bir toka (kemer tokası vs olabilir) çene altında değil, boynun sağ kısmına, kulağın altına denk gelecek şekilde takılırsa minimal-cool bir styling ortaya çıkacağına inanıyorum. Düğmesiz, dökümlü, natürel tonlarda bir trençkotla da styling tamamlanabilir.
Kemer: ZARA 119,95 TL
Boyun Aksesuarı: Nazlı Bozdağ, Lidyana 350,00 TL
Yazının sonuna biraz deneysellik de eklediğime göre misyonumu tamamladığıma inanıyorum. Gardırobumuzda köşeye çekilen trençkotlarımıza farklı kombinasyonlar ile nefes aldırmanın vakti geldi. Haftaya pazartesi yeni yazıda görüşmek üzere..
Hazırlayan: @birsevde
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Yorumlar (12)
Ekinmrt
10:49, 14 Mart 2017 Salı
10:49, 14 Mart 2017 Salı
Ben böyle yazılar hazırlayabilirim. Kiminle iletişime geçebilirim ?
Hudabin
10:26, 14 Mart 2017 Salı
10:26, 14 Mart 2017 Salı
Yine cok basarili 💕 pull and bear trenckot bu sezonun muuuu? :)
asiyetanrıkulu
10:09, 14 Mart 2017 Salı
10:09, 14 Mart 2017 Salı
Herkes övmüş hadi ben de eleştiri yapayım :) İyi hoş emek verilmiş bir yazı ama bu site tesettür giyim mi değil mi onu anlayamadık. Bir tesettür elbiseler bir açık seçik kıyafetler. Neyi destekliyorsunuz. İnsanlara neyi öneriyorsunuz. Bir duruşunuz olmalı değilmi ?????!!!!! Muhafazakar moda diye takip ediyorum ama çok karışık bu site.
İrem öözzzz
09:01, 14 Mart 2017 Salı
09:01, 14 Mart 2017 Salı
Pazartesiye kaç güün kaldığı 😭😭
İrem öözzzz
09:01, 14 Mart 2017 Salı
09:01, 14 Mart 2017 Salı
Pazartesiye kaç güün kaldığı 😭😭
Nisa Kaya
01:32, 14 Mart 2017 Salı
01:32, 14 Mart 2017 Salı
Ya ba-yil-dim harikaydi👌👏 güzel analizler var. Sen bir harikasın sevde! 💐💐
sevdesever ;)
00:05, 14 Mart 2017 Salı
00:05, 14 Mart 2017 Salı
Lütfennnnnnn daha fazla öneri bekliyoruzzzz birsevde biz takipçilerin için o kadar zor olmamalı hmmm
damla
23:34, 13 Mart 2017 Pazartesi
23:34, 13 Mart 2017 Pazartesi
Ayshanın gülü :)
rumeys
21:39, 13 Mart 2017 Pazartesi
21:39, 13 Mart 2017 Pazartesi
Yeni yine yeniden çok çok beğendim. Zaten senin yazılarını tam anlamıyla ÇOK SEFERİM ÇOK SE FE RİM 👌👌
layla
21:32, 13 Mart 2017 Pazartesi
21:32, 13 Mart 2017 Pazartesi
Okumaya başlayacagm için heyecan yapıyorum resmen😅Yazıyı okurken harika hissediyorum😄😃sonlara doğru bittiği için üzülüyorum😂Bağımlı oldum bildigin😍eline sağlık Sevdecgim harikasın👌
anonim
21:22, 13 Mart 2017 Pazartesi
21:22, 13 Mart 2017 Pazartesi
yine birsevde yine güzel bir yazı :D
Beyza Betül AKAY
21:07, 13 Mart 2017 Pazartesi
21:07, 13 Mart 2017 Pazartesi
Pazartesi günün belli saatlerinde kontrol ettiğim yazı sonunda gelmişş. Soluksuz okudum yine ellerine sağlık💞💞