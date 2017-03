Baharın Kurtarıcısı: Zamansız Trençkot

Trençkot: H&M 229,00 TL

Bahar aylarında kullanılabilecek parçalarla alakalı gelen onlarca yorumdan sonra, 2017’nin ısınmaya başlayan aylarının açılışını, trençkot ile yapmaya karar verdim. Her ne kadar ilk trençkotu tasarlayan Burberry mi Aquascutum mı soruları devam etse de Burberry’nin 1879 yılında, su geçirmez bir kumaş olan gabardini icat etmesinden sonra 1. Dünya Savaşı’nda İngiliz Ordusu’nun Burberry’den, askerler için trençkot üretmesini istediği net olarak biliniyor. Askerlerin savaştan sonra günlük hayatta da bu hafif ama dayanıklı ceketleri tercih etmeleriyle “üniforma” etiketinden yavaş yavaş kurtulan trençkotların yıldızı ise Hollywood cazibesi ile iyiden iyiye parlamıştı.1942 yapımı Casablanca filminden sonra popülerliği artan trençkotlar; 1960’larda çoğu filmde, dönemin ikonik yıldızlarının üzerinde boy gösterdi. Öyle ki Breakfast at Tiffany’s filminde Audrey Hepburn’ün küçük siyah elbisesi kadar yağmurun altında giydiği trençkotu da hafızalara kazındı.Sıfırdan, muhafazakar giyim tarzınıza uygun bir gardırop oluşturuyorsanız ya da yeni kapandıysanız almanız gereken ilk joker parça: trençkot. Palto giyilmeyecek kadar sıcak, gömlek elbise ile dışarı çıkılmayacak kadar serin olan kafası karışık bahar aylarında, insanın elinin sürekli trençkotlara gitmesi kadar doğal bir şey yok.Bir süredir muhafazakar sokak giyiminde baskınlığını ilan eden minimalizmin sağ kolu olan beyaz gömlekler, trençkotlar ile beraber, ayakları yere basan bir imaj oluşturmaya yardım ediyor.Klasik parçalarla sıkıcı bir siluet oluşturmamak için ayakkabılarınızı sezonun öne çıkan ayakkabılarından seçebilirsiniz. Bahar alışverişine çıktığınızda yuvarlak eski tip babetlerden almak yerine yepyeni formlu sezon ayakkabılarını tercih ederek stil sahibi görünebilirsiniz.Trençkotun kollarını yukarı çekerek çizgili gömleğin manşetlerini göstermek, çabasız şık görünmenin bir başka kolay yolu. Ayakkabı seçimini yine trend olan formlardan yana yapmakta fayda var.Alışverişte almayı düşündüğünüz parçayı gardırobunuzdaki hangi parçayla kombinleyeceğinizi düşünmeden kasaya yönelmeyin. Özellikle yazın havanın sıcaklığından dolayı katmanlar oluşturarak zenginleşemeyen görüntüyü aksesuar kullanarak güçlü hale getirmek çok önemli. O nedenle, alışveriş listesi yaparken bütçenizin bir kısmını güneş gözlüğü, saat, yüzük, kolye, fular, kemer gibi styling’inize kimlik kazandırabilecek parçalara ayırın.“Az çoktur” cümlesini öyle çok duymuşum ki, bende “Moda geçer, stil kalır” cümlesinin yaptığı etkiye neden oluyor. Yani içim bayılıyor, fenalık geliyor. Sektörde minimalizmi yüceltecek başka cümlelere ihtiyaç var anlaşılan.Neyse konumuza dönüyorum. Minimalizm, muhafazakar stile en çok yakışan akımlardan biri bana göre. Varlığını kabul ettirmek, başörtüsü ile de şık olacağını ispatlamak adına muhafazakar kadının gün geçtikçe abartması, ortaya trajik görüntülerin çıkmasına neden oluyordu. Fakat gusto sahibi, Haftanın Instagram Stilleri’nde bol bol bahsettiğim, stili olan isimler sayesinde, rüküşlük gözle görünür şekilde ayırt edilmeye başlandı. Şükürler olsun.Minimalizmin kalesi 90’lara gönderme yapan yüksel bel, büzgülü ekru pantolon ve aynı renkteki dökümlü trençkot, sade ama güçlü görünüyor. Pembe renkli terlikler ile bir parça feminenlik katılırken, beyaz renklere çok yakışan altın, minimal aksesuarlar ile sade ve net tavır oluşturulabilir.Trençkotlar ile sadece ağırbaşlı kombinasyonlar yapmak zorunda da değiliz. Slogan baskılı, enerji dolu kırmızı tişört, denim pantolon ve kontrast renkte bir şal ile içinizdeki dinamikliği kombinasyonunuza da yansıtabilirsiniz.Trençkotunuzun genetik kodlarına sadık kalarak militer etkili bir parça da tercih edebilirsiniz. Asker yeşilinin etkisini sarı camlı güneş gözlükleri ile arttırmak mümkün.Gardırobunuza trençkotun en az bir tane nötr rengini ekledikten sonra renk paletinin diğer renklerine de geçebilirsiniz. Çünkü bu kalıba, nötr renkler kadar diğer renkler ve desenler de yakışıyor.Geçen gün TRT 1’de yayımlanan, 1968 ve sonrasındaki yıllarda gerçekleşen siyasi olayları gündeme alan bir dizide başörtülü bir karaktere rastladım. Çember tokalı Mango çantayı aldığımdan beri aklımda olan metal toka ile şal bağlama düşüncesinin hayata geçirilmiş halini karşımda görünce biraz içim burkuldu açıkçası. Buradaki gibi olmasa da aynı mantıkla kullanılan ince, metal, çember bir toka (kemer tokası vs olabilir) çene altında değil, boynun sağ kısmına, kulağın altına denk gelecek şekilde takılırsa minimal-cool bir styling ortaya çıkacağına inanıyorum. Düğmesiz, dökümlü, natürel tonlarda bir trençkotla da styling tamamlanabilir.Yazının sonuna biraz deneysellik de eklediğime göre misyonumu tamamladığıma inanıyorum. Gardırobumuzda köşeye çekilen trençkotlarımıza farklı kombinasyonlar ile nefes aldırmanın vakti geldi. Haftaya pazartesi yeni yazıda görüşmek üzere..