Cenk R. Girginol’un kahve ve kahveye dair her şeye yer verdiği kitabı Kahve - Topraktan Fincana, kütüphanenizde onun için yer açmanız gereken kitaplardan.



İşletme mezunu olan Cenk R. Girginol, dünyaca ünlü kahve firmaları ve eğitmenleriyle beraber kahve kavurma, koku ve tatsal analiz eğitimlerini tamamladıktan sonra bu konuda eğitimler vermeye başlamış. 2010 yılında 90 senelik aile şirketlerinin başına geçerek “Albero del Caffe” ile CC Coffee Systems olarak kahve kavurma ve blend oluşturmada birçok markanın üreticisi olmuş, yurt dışından alınan kahve makinelerinin distribütörlükleri ile bunların tedarikçisi konumuna gelmiş.



Kahveyi bir iş veya hobi olarak değil de tutku olarak benimseyen Girginol, Cinius Yayınlarından çıkan kitabını 6 yıllık bir çalışma sonunda yazmış.



Kitap; kahvenin tarihçesi, Osmanlı’da kahve, kahve meyvesi ve kahvenin 6 adımda kurutulması, öğütülmesi işlemlerini anlatarak başlangıç yapıyor. Devamında kahvenin yetiştiği bölgeler olan Kolombiya, Brezilya, Endonezya, Kosta Rika, Kenya, Etiyopya, Guatemala, Peru, Hindistan ve Vietnam’a değinilmiş. Kısa kısa bilgilerle bu yerlerin kahve ile olan ilgileri anlatılmış.



Birçok ilginç bilgiye rastlayabileceğiniz kitapta aynı zamanda dünyanın en pahalı ve değerli kahvesi “Kopi Luwak’’ı, rekoltesi en düşük ve nadir bulunan kahve ‘’Black İvory’’i de bulabilirsiniz.



Ve tabii ki kitapta günümüzde kahve deyince akıllara gelen espressodan tutun da americanoya latteye kadar birçok çeşitle ilgili bilgi ve ölçü bulabilirsiniz. Kahve demleme yöntemleri, Latte Art (süt sanatı), süt ve kahve ilişkisi, espresso makinesinin icadı, kafein, kahvedeki asit, kahvenin kimyası, yöresel ve geleneksel kahveler ile kahveyle yapılacak lezzetlere de yine kitabın kaliteli fotoğraflarla süslenmiş sayfalarından ulaşabilirsiniz.

