Ton Sür Ton Nasıl Yapılır?

Fransızcadan gelen “ton sür ton” terimi aslında “ton üzeri ton” anlamına geliyor. Kısaca aynı rengin farklı tonlarını tek bir kombinasyonda kullanınca ton sür ton yapmış oluyoruz. Kulağa kolay bir uygulamaymış gibi gelse de onlarca renk tonunun içinden doğru tonları birbirleri ile eşleştirmek aslında sanıldığı kadar basit bir işlem değil.



Mesela kırmızı tonlarından olan şarap kırmızısı ve bayrak kırmızısı birbirine çok yakışırken, nar çiçeğine kaçan tonlar ile bordolar birlikte hoş görünmezler. İşte bu noktada devreye bir tutam renk gurmeliği giriyor.Ayakkabı: MANGO 179,99 TLİpek Şal: İPEKEVİ 140 TLCulotte Pantolon: ZARA 89,95 TLBeyaz Tunik: H&M 89,99İlk defa ton sür ton yapacaklar bu uygulamaya gri tonlarını siyahlarla eşleştirerek başlayabilirler. Yukarıdaki örneklerde soğuk griler ile siyahlar bir arada kullanılırken, aşağıdakilerde sıcak griler ile bej tonları kullanılmış. Sıcaklarla soğuklar karışsaydı uyumsuz bir görüntü ortaya çıkacaktı.Sıkça kullanılan renk kombinasyonlarından biri de camel-kahverengi kombinasyonları. Eğer birbirine uyumlu tonları bir araya getirmekte zorlanıyorsanız, önünüzde hayali bir renk kartelası olduğunu düşünebilirsiniz. Elinizdeki koyu renk tonu, kolayca açılarak diğer renge ulaşabiliyorsa iki renk tonu birlikte uyumlu görünüyor demektir.Kaban: MASSIMO DUTTI 799,00 TLAyakkabı: MASSIMO DUTTI 369,00 TLGüneş Gözlüğü: MANGO 69,99 TLAynı rengin farklı tonlarını bir arada kullanırken tek tip kumaş çeşidi kullanmak yerine değişik dokuları bir araya getirmek, tekdüze bir görüntü oluşmasını engellerken zengin bir styling meydana getirir. Kaşmir, triko, ipek, poplin gibi katmanlar tek renkli siluete karakter kazandırır.Kaban: ZARA 299,95 TLSiyah Gömlek: MANGO 179,99 TLSiyah Pantolon: MANGO 139, 99 TLİpek Şal: İPEKEVİ 120 TLTerlik: ZARA 159,95 TLEğer ‘’ton sür ton’’da çıraklık dönemini atlayıp ustalık dönemine geçtiyseniz renk kartelasından kendinize zor tonları seçmeye başlayabilirsiniz. Kızıl kahveler, çam yeşilleri gibi rastlanması zor renkler, akılda kalıcı ve sıra dışı stylinglere olanak sağlar.Bu tonda yeşil bir takım, fıstık yeşili ile eşleştirilseydi ton sür ton yerine birbiri ile uyumsuz iki renk tonu yan yana gelmiş olurdu. Başarılı ton sür ton uygulamasında renkler üst üste konulduğunda birbirini mükemmel bir şekilde tamamlar. Aynı aileden geldiklerini rahatça anlayabilirsiniz.Aksesuarlarınızı üzerinizdeki bütün renk tonları ile uyum sağlayacak ve ön plana çıkan renklerden de seçebilirsiniz. Bu, görünümünüze dinamiklik sağlayacaktır.Ceket: ZARA 299,95 TLPantolon: ZARA 129,95 TLKazak: PULL&BEAR 89,95 TLÇanta: MASSIMO DUTTI 399,00 TLAşağıda bordonun aynı renk ile tonunun açılmasına örnek teşkil eden bir palet var. Bordoyu açarken içerisinde sarılık ve pembelik barındırmayan kaymak rengi gibi bir renk kullanılmış. Bu renk tonlarının hepsi bir arada mükemmel görünüyor. Renk geçişini daha belirgin göstermek için ilk renk ile son renk bir arada kullanılabilir.Ceket: BERSHKA 149,95 TLAyakkabı: ADIDAS STAN SMITH 437,00 TL 284,00 TLT-shirt: PULL&BEAR 25,95 TLPili Etek: ZARA 179,95 TLSiz de kendi stylinginizi yaparken gardırobunuzu bir renk paleti gibi düşünebilirsiniz. Elinize alacağınız lacivert bir trençkota hayalinizde bir parça ekru ekleyin. Ve elde ettiğiniz renk tonundan bir şal örtün. Böylece “Bunun üzerine ne renk şal örtsem?” derdinden kurtulmuş olursunuz.Trençkot: BERSHKA 119,95 TLPantolon: MANGO 179,99 TLAyakkabı: ZARA 89,95 TLGömlek: MANGO 89,99 TLUmarım faydalı bir yazı olmuştur. Bu haftayı “Ton Sür Ton Haftası” ilan edelim. Bana aynı rengin farklı tonları ile yaptığınız kombinleri gönderebilirsiniz. Herkesin hangi renkleri, nasıl kullanacağını çok merak ediyorum.Şimdilik bu kadar. Yazmamı istediğiniz diğer konuları yorum kısmına bırakabilirsiniz. Bir sonraki yazıda görüşmek üzere..Sevgiler…Hazırlayan: